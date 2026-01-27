Полицаи дадоха показания по делото срещу Кирил Петков за арестите на Борисов, Горанов и пиарката на ГЕРБ Арнаудова (допълнена)

Началникът на сектор в Главната дирекция „Национална полиция“ Иван Николов е настоявал при задържането на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов на 17 март 2022 година да му бъдат сложени белезници. Това каза пред Софийския градски съд полицейският служител Цветан Йоцов, който е участвал в ареста на Борисов.

Миналата година делото бе отложена за настоящата по искане на защитата. Подсъдим по него е бившият премиер Кирил Петков. .

Над три часа Йоцов даваше обяснения пред съда как се е стигнало до задържането на лидера на ГЕРБ, партийния пиар Севделина Арнаудова и бившия финансов министър Владислав Горанов.

Той разказа, че в деня преди ареста на Бойко Борисов, полицейските действия са били обсъждани в Министерския съвет в присъствието на Кирил Петков, бившите министри Асен Василев и Бойко Рашков и още десетина души.

Именно на тази среща е обсъдено какво точно се е работило до момента по преписката и как да се образува досъдебно производство, без то да бъде докладвано на прокуратурата.

После били обсъдени и обиските в домовете на Борисов, Горанов и Арнаудова, както и това, че те трябва да бъдат задържани. Тогавашният служител на полицията разказа още, че по преписката се е работило дълго и свършеното всяка седмица се докладвало на ръководството на дирекцията. Било преценено, че трябва да има сведения от бизнесмена Васил Божков, който по това време бил в Дубай.

Както е известно делото беше образувано в условията на неотложност с разпит на Кирил Петков. Самото разследване, заради което тримата бяха задържани, беше прекратено от самата прокуратура, вместо да се озове в съда. По него бяха проверявани лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, финансовият му министър Владислав Горанов и пиарката Севделина Арнаудова по сигнал на БОЕЦ до прокуратурата срещу премиера Бойко Борисов, финансовия министър Владислав Горанов, председателката на парламентарната комисия по бюджет и финанси Менда Стоянова и Васил Божков.

Сигналът бе базиран и на твърдения на самия Божков, разпространени във фейсбук,че от него са поискани 20% от печалбата от лотарийния му бизнес в замяна на удобно за него законодателство.

По време на заседанието стана ясно, че полицейският служител е давал показания няколко пъти. Първият му разпит е бил след падането на правителството на Кирил Петков, а следващите след оставката на кабинета на Николай Денков.

На въпрос съобразявало ли се е разследването с конкретни политически събития, наблюдаващият делото прокурор Ангел Кънев отговори:

„Нито едно действие по разследването не е извършвано заради конкретна геополитическа, международна обстановка или вътрешна така за страната. Тактиката на разследване и правилата на провеждане са съобразени само и единствено с правилата на процесуалния закон“.

По късно, пред съда беше разпитан и

Той посочи, че преценката дали някой да бъде задържан е на полицая на терен

Николов не можа да си спомни кой е разпоредил първото действие по разследването да бъде разпит на Кирил Петков. Решението за задържането на тримата било взето още в Министерския съвет. Никой не възразил, нито министъра, нито другите полицаи.

След като полицейските шефове се прибрали в Националната полиция отново се събрали на съвещание и коментирали, че трябва да бъдат задържани Борисов, Горанов и Арнаудова.

Николов обясни, че докато говорел с подчинения си Йоцов, бил в кабинета на шефа на Националната полиция по онова време Венцислав Кирчев. По думите му Кирчев държал Борисов да бъде с белезници. Съдия Мирослав Георгиев питаше дали в своите разговори полицаите са коментирали, че те не могат да извършват такива действия.

Според закона, тъй като Бойко Борисов е бивш премиер, всякакви действия по разследването спрямо него, трябва да се извършват от следователи

Разминаванията в показанията на двамата свидетили прокурорът Кънев обясни с дългия период от време, който е изминал от събитията досега.