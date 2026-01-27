Правна комисия гласува на второ четене адвокатската дейност да се рекламира и ползването на посредници за контакт с клиенти 

Комисията по конституционни и правни въпроси на Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за адвокатурата, с които се разрешава рекламата на адвокатската дейност и се регламентира използването на посредници за контакт с потенциални клиенти.

Адвокатът има право да рекламира своята професионална дейност и може да осъществява контакт с потенциални клиенти лично или чрез използване на посредник при спазване на изискванията на закона и на Етичния кодекс на адвоката, приеха депутатите. Рекламното съобщение трябва да е в съответствие с принципите на поверителност, почтеност и опазване достойнството на адвокатската професия.

При рекламиране на дейността си адвокатът не може да използва невярна или подвеждаща информация, включително относно размера на адвокатското възнаграждение или оказването на безплатна адвокатска помощ и съдействие; да извършва сравнение с други адвокати или адвокатски дружества, което не се основава на обективни характеристики или нарушава професионалните принципи; да разкрива данни за клиенти или техните дела, освен с изрично писмено съгласие на клиента; както и да поражда неоправдани очаквания за постигане на резултат, който не зависи само от професионалната му дейност. Освен това адвокатът не може да отправя рекламни съобщения лично или чрез посредник към лица или близки на лица, които са пострадали, жертви или на друго основание са в положение на невъзможност да преценят и свободно да изберат своя адвокат.

Когато използва посредник, адвокатът е длъжен да не допуска намеса на посредника в отношенията му с клиента след установяване на първоначалния контакт между тях, както и да не допуска посредникът да получава и използва поверителна информация, предоставена от клиента на адвоката. Когато на посредника се дължи възнаграждение, то се определя отделно от адвокатското възнаграждение, прие още правната комисия.

Заместник-председателят на Висшия адвокатски съвет адв. Валя Гигова коментира, че са против посредничеството и рекламата. Тя обаче посочи, че в момента има много на брой платформи, които са търговски и не могат да бъдат спрени. Затова, според нея, е по-добре да има забрани за адвоката какво не трябва да прави, как не трябва да увеличава възнаграждението на клиента, защото е използвал дадена платформа.

Бранимир Балачев (ГЕРБ-СДС) посочи, че с промените за посредничеството се отваря „Кутията на Пандора“. Не мога да гласувам този текст, както няма да гласувам и за рекламата, добави той.

Христо Расташки от „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) коментира, че парламентарната група на МЕЧ се противопоставя на посредничеството. По думите му това е смърт за доверието между клиента и адвоката. Как ще обясните на клиента, че трябва да плати възнаграждение на адвоката и на посредника, попита той. Не са уредени отговорностите на този посредник към клиентите, които той ще препраща към определени адвокатски кантори, допълни Расташки.

Златан Златанов („Възраждане“) също посочи, че в Закона за адвокатурата не трябва да има никаква форма на посредничество.

С настоящите промени в Закона за адвокатурата се регламентира и реда за определяне на възнагражденията на особените представители. Предвидени са съответни изменения в Гражданския процесуален кодекс, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Административния процесуален кодекс и Закона за административните нарушения и наказания.

Със законопроекта са правят промени и относно гласуването за избори на органи на адвокатурата. Предвижда се гласуването да е лично и се дава възможност да се извърши и със специализирано електронно устройство за машинно гласуване.

