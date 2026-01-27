Президентът Йотова започна консултации за избор на служебен премиер, очаквано Назарян отказа

Новият държавен глава посрещна на входа на призидентството председатeля на НС Рая Назарян
Едно политическо лице не бива да бъде служебен премиер, защото трябва да има усещане за безпристрастност – това каза председателят на Народното събрание Рая Назарян след срещата с президента Илияна Йотова относно разговорите за сформиране на служебен кабинет.
Назарян допълни, че колкото и да е подготвен председателят на Народното събрание, не е справедливо това и ще има съмнения за намеса в изборния процес.
Двете са обсъдили вариантите за назначаването на едно служебно правителство и служебен премиер, който да гарантира максимално честното провеждане на предсрочните парламентарни избори.
Назарян аргументира пред журналисти отказа си с това, че като партиен представител „усещането за липса на безпристрастност (в честността на изборите – бел. ред.) ще бъде високо“. Същото според нея се отнасяло и за служебния вътрешен министър. Допълни, че Йотова се е съгласила с тези аргументи.
Назарян уточни, че датата на изборите се отлага във времето и най-вероятно няма да е в края на март, каквито бяха първоначалните нагласи, и възможно е да се отиде към края на април.
Председателят на 51-вото Народно събрание Рая Назарян по-рано пристигна на „Дондуков“ 2 за среща с президента Илияна Йотова в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство. Йотова я посрещна на входа на президентската институция, което бе оценено от преста като и добър стил.
В понеделник (26 януари) Илияна Йотова каза, че очаква задълбочени и отговорни разговори по време на срещите с кандидатите за служебен министър-председател, отбелязва БТА.
„Независимо че всеки може да споделя позициите си пред медиите, искам да чуя и аргументите, с които се отказват“, коментира тя. В този смисъл, каза тя, е важно да стане ясно защо онзези, които са подкреплили конституционните промени праразглеждат позицията си по текстове, които самите те са гласували и предлагали“
След като Румен Радев подаде оставка от поста миналата седмица, на Йотова се пада сега задачата да довърши процедурата по съставяне на правителство.
След като сглобката през 2023 година оряза правощията на държавния глава да излъчва сам служебен кабинет, в т.нар. „домова книга“ бяха изброени длъжностите, от които президентът трябва да избере министър-председател.
Понастоящем физическите лица, които ги заемат, са:
Председателят на Народното събрание Рая Назарян;
Управителят на Българската народна банка Димитър Радев или някой от тримата подуправители Андрей Гюров, Радослав Миленков и Петър Чобанов;
Омбудсманът Велислава Делчева и заместник-омбудсманът Мария Филипова
Председателят на Сметната палата Димитър Главчев и двете му заместнички Маргарита Николова и Силвия Къдрева.