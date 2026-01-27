Президентът Йотова започна консултации за избор на служебен премиер, очаквано Назарян отказа

Едно политическо лице не бива да бъде служебен премиер, защото трябва да има усещане за безпристрастност – това каза председателят на Народното събрание Рая Назарян след срещата с президента Илияна Йотова относно разговорите за сформиране на служебен кабинет.

Назарян допълни, че колкото и да е подготвен председателят на Народното събрание, не е справедливо това и ще има съмнения за намеса в изборния процес.

Двете са обсъдили вариантите за назначаването на едно служебно правителство и служебен премиер, който да гарантира максимално честното провеждане на предсрочните парламентарни избори.

Назарян аргументира пред журналисти отказа си с това, че като партиен представител „усещането за липса на безпристрастност (в честността на изборите – бел. ред.) ще бъде високо“. Същото според нея се отнасяло и за служебния вътрешен министър. Допълни, че Йотова се е съгласила с тези аргументи.

Назарян уточни, че датата на изборите се отлага във времето и най-вероятно няма да е в края на март, каквито бяха първоначалните нагласи, и възможно е да се отиде към края на април.

Председателят на 51-вото Народно събрание Рая Назарян по-рано пристигна на „Дондуков“ 2 за среща с президента Илияна Йотова в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство. Йотова я посрещна на входа на президентската институция, което бе оценено от преста като и добър стил.