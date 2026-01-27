Последни новини
Съдийската колегия на ВСС обяви конкурс за заемане на 30 длъжности „младши съдия“ в окръжните съдилища

De Fakto 27.01.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 204 Прегледа

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обяви 30 длъжности „младши съдия“ в окръжните съдилища.

Колегията планира обявените длъжности в 12 окръжни съдилища.

Това са:

– Софийски градски съд – 16 длъжности;

– Окръжен съд – Благоевград – 1 длъжност;

– Окръжен съд – Бургас – 1 длъжност;

– Окръжен съд – Варна – 2 длъжности;

– Окръжен съд – Велико Търново – 1 длъжност;

– Окръжен съд – Кюстендил – 1 длъжност;

– Окръжен съд – Ловеч – 1 длъжност;

– Окръжен съд – Плевен – 1 длъжности;

– Окръжен съд – Пловдив – 2 длъжности;

– Окръжен съд – София – 1 длъжност;

– Окръжен съд – Стара Загора – 1 длъжност;

– Окръжен съд – Хасково – 2 длъжности.

Кандидатите  подават писмено заявление за участие, в 14-дневен срок от датата на обнародване на обявата в Държавен вестник.  Заявленията и приложените към тях документи се подават лично от кандидата или от писмено упълномощен негов представител в администрацията на ВСС – гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12, по електронен път с квалифициран електронен подпис на официалния имейл адрес – vss@vss.justice.bg , или чрез лицензиран пощенски оператор на официалния адрес на ВСС.

Конкурсът ще се проведе от конкурсна комисия на два етапа – писмен и устен изпит по реда на чл. 184 от ЗСВ.

Решението за обявяване на длъжностите, както и решението за обявяване на конкурса, включително условията и документите за участие, ще бъдат обнародвани в „Държавен вестник“ и публикувани в един централен всекидневник и на интернет сайта на ВСС.

Колегията  прие Правила за подготовка и провеждане на писмените и устни изпити в конкурсите за младши съдии и за първоначално назначаване в съдилищата. С тях се определят техническите условия и редът за организиране и провеждане на писмените и устни изпити в тези конкурсни процедури.

Правилата са структурирани в три раздела, като първият урежда провеждането на писмения изпит, вторият регламентира отварянето и оценяването на писмените работи на кандидатите, а третият – провеждането на устния изпит.

Новите правила имат за цел да се постигане на яснота, еднакъв подход, предвидимост, публичност и прозрачност на производството при провеждане на писмените и устни изпити в конкурсните процедури за младши съдии и за първоначално назначаване в съдилищата.

Те ще бъдат публикувани на интернет сайта на ВСС.

 

