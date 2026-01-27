СЕС осъди Унгария, че е гласувала в обратен смисъл на обща позиция на Съвета и е нарушила правото на Съюза

Неизпълнение на задължения от държава членка като е гласувала в обратен смисъл на общата позиция на Съвета, нарушава правото на ПЕС.

Това се казва с прессъобщение на на Съда на ЕС по повод осъдително решение спрямо Унгария, която се приема, че е нарушила изключителната външна компетентност на Съюза за упойващите вещества към ООН2., както и принципа на лоялно сътрудничество

През ноември 2020 г. Съветът на Европейския съюз приема решение1 относно общата позиция, която трябва да се заеме от държавите членки от името на Европейския съюз на предстоящата сесия на Комисията за упойващите вещества към ООН2. Тази обща позиция има за предмет да се измени класифицирането на канабиса и свързаните с него вещества в конвенциите на ООН за упойващите вещества и за психотропните вещества, като се следва препоръка на Световната здравна организация (СЗО).

При гласуването по тези препоръки представителят на Унгария не само гласува в обратен смисъл на общата позиция, приета от Съвета, но прави и изявление, което е в противоречие с тази позиция.

С оглед на това Европейската комисия предявява иск за установяване на неизпълнение на задължения срещу Унгария.

Според Комисията Унгария е нарушила изключителната външна компетентност на Съюза относно общата позиция, както и принципа на лоялно сътрудничество.

В своя защита Унгария твърди главно, че това решение на Съвета е незаконосъобразно.

В решението си Съдът уважава иска на Комисията и постановява, че Унгария не е изпълнила задълженията си по правото на Съюза.

Мотиви

Съдът констатира, че в Рамковото решение3 на Съвета относно трафика на наркотици понятието „наркотици“ е определено, като се препраща към посочените по-горе конвенции на ООН4. Решенията за изменение на класификацията на веществата, изброени в тези конвенции, обаче може да имат последици за прилагането на наказанията, предвидени в това рамково решение, поради което могат пряко да засегнат и променят правото на Съюза.

Съответно приемането на позицията, която държавите членки трябва да заемат във връзка с такива решения, е от изключителната компетентност на Съюза5 — компетентност, която Унгария в случая е нарушила с действията си.

По този начин посочената държава членка е нарушила и решението на Съвета относно общата позиция, прието в рамките на упражняването на тази изключителна компетентност.

В съответствие с принципа на лоялно сътрудничество6 държавите членки са длъжни да съдействат на Съюза при изпълнението на задачите му и трябва да се въздържат от всякакви мерки, които биха могли да застрашат постигането на общите цели. В случая, като гласува в смисъл, обратен на обща позиция на Съвета, в рамките на международен орган, Унгария застрашава този принцип, както и принципа на единство в международното представителство на Съюза и неговите държави членки. Като се отклонява от общата стратегия, изготвена в рамките на Съвета, тя намалява преговорните възможности на Съюза спрямо другите страни по конвенцията, посочва СЕС.

Съдът уточнява още, че в рамките на иск за установяване на неизпълнение на задължения държава членка не може да се позовава надлежно на незаконосъобразността на акт на институция, орган, служба или агенция на Съюза, какъвто и да е той.

Това би означавало да се позволи на държава членка „да вземе правосъдието в свои ръце“, като първо наруши правото на Съюза и след това чака Комисията да предяви срещу нея иск за установяване на неизпълнение на задължения, а това би било в противоречие с принципа на правовата държава, както и със задълженията за солидарност, които държавите членки приемат и които са част от самите основи на правния ред на Съюза, отбелядва съдът.

Положението е различно само ако съответната държава членка оспорва акт, който е засегнат от такива особено тежки и очевидни пороци, че би могъл да се счита за несъществуващ.

Ако Унгария не се съобрази със съдебното решение, Комисията може да предяви нов иск, с който да поиска налагане на имуществени санкции, се казва в съобщението на пресцентъра.

1 Решение (ЕС) 2021/3 на Съвета от 23 ноември 2020 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на подновената шестдесет и трета сесия на Комисията за упойващите вещества по отношение на включването на канабиса и свързани с канабиса вещества в списъците по Единната конвенция по упойващите вещества от 1961 г., изменена с Протокола от 1972 г., и Конвенцията за психотропните вещества от 1971 г.

2 Комисията за упойващите вещества е една от функционалните комисии на Икономическия и социален съвет на ООН (ИКОСОС).

3 Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета от 25 октомври 2004 година за установяване на минималните разпоредби относно съставните елементи на наказуемите деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици.

4 Единна конвенция по упойващите вещества от 1961 г., изменена с Протокола от 1972 г., изменящ Единната конвенция по упойващите вещества от 1961 г., сключена в Ню Йорк на 30 март 1961 г. (Recueil des traités des Nations unies, том 520, № 7515).

5 Член 3, параграф 2 ДФЕС.

6 Принципът на лоялно сътрудничество е закрепен в член 4, параграф 3 ДЕС.