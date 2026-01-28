Адв. Димитър Ганев: Да гласуваме по съвест, за да не сме „управлявана“ адвокатура

Според Закона за адвокатурата, Общото събрание на адвокатите от съответната колегия се провежда в последните събота и неделя на месец януари. Тази година датите бяха 24 и 25 януари. Резултатите от изборите на делегати в САК за ОСАС 2026 г. по никакъв начин не са изненада като се има предвид, че е бил повторен миналогодишния сценарий за „2 – 153“.

Останалите предложени кандидати са били общо 100 (при 152 мандата), но предвид желязната дисциплина на почитателите на групата от 2 до 153 , са останали под чертата.

Впечатления от заседанието споделя адв. Димитър Ганев

„Колега, нали ще гласувате за нашия отбор?“

Присъствах от началото до края на заседанието на ОС на Софийска адвокатска колегия (САК) за първи път от няколко години. Официално годината не е изборна и затова в залата имаше най-много 70 човека. По-подготвените си бяха взели картонче за гласуване и от името на своя упълномощител, та така гласовете ставаха около 120-130. С малко над половината от присъстващите или около 40 човека, всеки с по едно пълномощно, беше приет бюджет 2026 на колегията.

Със същите гласове беше възложено на Съвета да проучи нуждите на администрацията така щото да установи, че е повече от належащо да се купи нова сграда. Вероятно редакцията в окончателния протокол ще бъде по-софистицирана, но смисълът и значението на решение, с което Общото събрание разрешава на Съвета да си изпълнява функциите по закон, е именно това.

Иначе, обичайно, интригата беше около избора. Тази година само за делегати. Кандидатите бяха общо 254, от които от номер 2 -153 формираха групата на ръководството (предложенията са от Жана Кисьова, Стефан Марчев, Валя Гигова и Христо Хинов), а други, малко над 80 кандидата, са предложени от Константин Сименов, Ивайло Дерменджиев и Иванка Георгиева.

Аз бях от онези след номер 154. Там съм защото познавам повечето кандидати – колеги от кариерата и повечето родом от жълтите павета. Тях да са на власт не ги занимава, но добротата и взаимното уважение, професионалната етика и страстта към значимостта на професията са това, което ги води, за да се противопоставят на лицемерието, арогантността и авторитарността, които са завладели органите на адвокатурата в последното десетилетие.

И понеже тези след номер 154 не са сред избраните за делегати, по-незапознати, да не ги наричам по-дребните души, ми викат „твоите загубиха“ …

И в отговор на това:

Не, не са загубили.

Именно колегите, изразяващи в дискусиите своето собствено мнение свободно (така наречените „мои“) са тези, които дадоха стимул и сила на някои от онези колеги, които досега не смееха да кривнат от указанията, да попълнят бюлетината така щото да посочат именно онези кандидати, които познават лично или чрез техните професионални изяви.

Волунтаристично попълнените бюлетини са около 25% от вота. Останалите 75% са разпределени в съотношение две към едно в полза на управляващата в момента върхушка.

Присъствах в неделята на изборния процес. Идващите да гласуват някак си личеше кого поддържат. Едните плахо казваха, че търсят председателката „понеже имало пълномощно за тях“. А другите устремено търсеха масата на дългогодишните съмишленици, окрилени от възможността да срещнат сродна душа, да си спомнят периода когато в САК беше лесно да познаваш колегите и да не пропуснат да се посмеят и даже пофлиртуват на воля.

В София са гласували 641 адвокати лично . Някои от тях са положили по два гласа понеже пълномощните са 491. И понеже се запознах със записките на колегите, които са присъствали на паралелното преброяване, знам, че плътно попълнените за „нашите“ и „вашите“ бюлетини са били приблизително 1 към 2 за „вашите“ или от 641 около 400 човека са определили кои са делегатите, които ще представляват адвокатите от САК по време на ОСАС 2026. Т.е. 6,6% от всички членове на САК са достатъчни, за да посочат полагащите се на САК 152 делегата.

По-забавното е, че изборът на същите 400 адвоката, които съставляват 2,86% от всички адвокати в страната и сред които има колеги със стаж, определян с дни ( вж номер 29, събрала 602 гласа срещу 429 за Даниела Доковска), не с години, може да бъде решаващ за избор на членове на висшите органи на адвокатурата.

Забавно е още , че изборът на същите 400 адвоката, които съставляват 2,86% от всички адвокати в страната, може да бъде решаващ за избор на членове на висшите органи на адвокатурата.

Всъщност не знам дали е забавно, защото в Софийската колегия

от години се дълбаят траншеи на разделението,

на „само ние знаем и не ни обяснявайте“, няма проблем, че си слагаме беззвучни аватари, за да може да звучи само нашия крясък (последният писък на вседържителите). Дано не съм прав, но това като модел на поведение се устремява към висшето ръководство на цялата адвокатура.

В тази връзка (още) един дочут разговор, между изявен представител от клуба на „мнозинството“ и отиващ към урните адвокат:

„Колега, нали ще гласувате за нашия отбор?“

Колегата в отговор: „Не знам, ще помисля.“

Разочарован коментар на питащия: „Значи ще гласувате по съвест.“

В заключение, колеги, нека излезем от зоната на съботно-неделния комфорт. Нека запомним, че Общото събрание на колегията е определено в закона за последните събота и неделя на месец януари и да не си правим резервация за спа точно за тогава. Нека всеки се заинтересува какво се случва в колегията и сам да си прецени харесва или не това, което се прави от негово име и за негово „благо“. И едва когато всички сме нащрек, ще може да кажем, че адвокатурата се самоуправлява….

А дотогава ще сме управлявана! адвокатура, както находчиво каза колегата Величков по време на събранието в събота.