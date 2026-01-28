Андрей Гюров, подуправител на БНБ, каза „Да“ на президента Илияна Йотова след покана да оглави служебно правителство

Подуправителят на БНБ Андрей Гюров, който разговаря днес с президента Илияна Йотова във връзка с конституционната процедура за номиниране на служебен премиер, е дал положителен отговор на въпроса би ли оглавил служебно правителство. Това може да стане, ако отношенията се развиват на принципна основа и равно отдалченост от всички партии. .

След консултациите с президента Йотова Андрей Гюров заяви пред журналисти:

„Споделих с госпожа президента, че съм готов да поема отговорността, ако това стане при ясни принципи и без скрити условия. Под принципите – означава: България-Европа, а в Европа се провеждат честни избори.

Честни избори може да имаме тогава, когато едно служебно правителство не се намесва на политическия терен, то е достатъчно неутрално и равно отдалечен от всички партии и работи само в правомощията, които са му дадени от Конституцията“.

На въпрос на за юридическия казус с неговата позиция в БНБ и дали това може евентуално да се отрази негативно на решения, които би взело служебно правителство, ръководено от него, Андрей Гюров отговори:

„Не мога да коментирам от юридическа гледна точка, защото не съм юрист, но от професионална гледна точка това, което мога да кажа е, че Административният съд вече отмени решението на Комисията за противодействие на корупцията, което беше основа за моето отстраняване от Управителния съвет.

А в момента тече дело пред съда на Европейския съюз и там на изслушването получих много категорична подкрепа от становищата както на Европейската централна банка, така и на Европейската комисия.

В този смисъл аз нямам никакви морални проблеми да приема една такава позиция. Тук считам, че президентът, с оглед на компетенциите и юридическия екип, който е в Президентството, ще вземе най-правилното решение“.

И още: „В момента текат разговори, естествено нашият разговор беше принципен. Ще продължат разговорите с всички кандидат премиери и ще останем във връзка с нея„, каза Андрей Гюров след консултациите с президента Илияна Йотова във връзка с конституционната процедура за назначаване на служебен министър-председател.

По -рано управителят на БНБ Димитър Радев потвърди отказа си да бъде служебен премиер. Той се срещна с президента Илияна Йотова, от която стана ясно, че позицията му остава непроменена.

Такава е тя от 2024 г. , когато трябваше да отговаря за първи път на въпроса – ще поеме ли поста служебен премиер. Днес Димитър Радев беше категоричен отново, че няма такива намерения.

„Аз изложих отново своята позиция, която е добре известна – ако приема да стана служебен министър-председател, това би представлявало нарушение на етичните норми и на законодателството. Санкцията за подобно решение е незабавно подаване на оставка, а това води до риск от дестабилизиране на БНБ и лишаване на страната от право на глас в ЕЦБ. Не сме обсъждали в БНБ дали някой от подуправителите ще приеме поста служебен премиер“, коментира той след срещата.

След Радев на среща с президента Илияна Йотова отиде един от заместниците на управителя на БНБ Петър Чобанов.