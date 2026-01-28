Изпитът за правоспособност на вещи лица по автотехнически експертизи се отлага за 21 и 22 февруари

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Извънредният изпит за признаване на правоспособност на вещи лица по съдебни автотехнически експертизи, насрочен за 31 януари, се отлага поради депозирани отводи на трима от четиримата редовни членове на изпитната комисия от професионалната квота и двама от резервните членове.

Решението за отлагане на изпита беше предложено единодушно от новия състав на комисията, определен извънредно със заповед на министъра на правосъдието. Основният мотив са изключително кратките срокове, в които не е възможно да бъдат изпълнени нормативните изисквания за подготвяне на изпитните материали.

Заради извънредните обстоятелства изпитът ще бъде проведен на 21 и 22 февруари в зала Компютърен център 2, корпус К на УНСС. Всички кандидати, които вече са допуснати за участие, имат право да се явят на новата дата без да подават допълнително заявление за участие.

До настоящата ситуация се стигна след подаден на 26 януари отвод от проф. Станимир Карапетков като член на комисията, след като такъв беше поискан от Николай Попов, баща на 12-годишната Сияна, която загина в автомобилна катастрофа.

Изпитите за признаване на правоспособност бяха въведени по предложение на министъра на правосъдието Георги Георгиев е цел засилване на контрола на държавата върху професионалната подготовка на вещите лица по съдебни автотехнически експертизи, повишаване на професионалната им подготовка, преодоляване на недостига на автотехнически експерти и констатираното значително забавяне на съдебни дела по тежки пътно-транспортни произшествия.

Съгласно нормативните промени, през 2026 г. ще бъдат проведени и два редовни изпита за признаване на правоспособност – през март и септември. От 1 август 2026 г. в списъците за вещи лица по автотехнически експертизи ще бъдат включвани само лица, успешно преминали през изпит за признаване на правоспособност пред Министерство на правосъдието. Изключение е предвидено за лицата, заемащи академична длъжност „доцент“ или „професор“ във висши училища, научни организации или БАН.

Сроковете за подаване на документи за участие на редовните годишни изпити остават нормативно определените – за изпита през месец март заявлението с приложенията към него се подава най-късно до края на месец януари, а за изпита през месец септември – най-късно до края на месец юли.