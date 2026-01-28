Последни новини
Нов сигнал срещу Сарафов за узурпация на поста, го уличава в злоупотреба с власт и престъпление срещу правосъдието

28.01.2026

Нов сигнал срещу Борислав Сарафов, който продължава да се представя за главен прокурор, може да се превърне в първото дело на Антон Урумов – новия специален прокурор за разследване на главния, пише  „Сега“.  В сигнала се твърди, че  Сарафов е извършил престъпление по служба, както и престъпление срещу правосъдието.

В сигнала се казва, че след като на 18 септември м.г. Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд, (три съдебни състава  на върховния  съд и общо 12  на апелативните съдилища б.а.) ,  приеха че  след 21 юли 2025 г.  Сарафов е загубил легитимност да упражнява  функциите на и.ф.  главен прокурор, той е извършил редица редица действия, които граничат с престъпления.

Въпреки изтеклия  6-месечен срок на Сарафов по Закона за съдебната власт,  Прокурорската колегия отказа да назначи нов прокурор за и.ф.  главен прокурор.

В сигнала срещу Сарафов е акцентирано, че след  становището на ВКС,   на сайта на прокуратурата беше публикувано изявление, че прокуратурата няма да се съобразява с мнението на върховните съдии, а ръководството на ВКС въвличало институцията в опит за постигане на нелегитимни цели, манипулирало общественото мнение и преследва политически цели.

10 дни по-късно Сарафов поиска отвода на съдията Мирослава Тодорова, която трябваше да се произнесе по преписка, свързана с него..

През ноември пък поиска от „джуркането“ за нов специален прокурор да бъдат изключени всички членове на Съюза на съдиите в България.

Борислав Сарафов използва фактически узурпираното служебно положение и институционалните ресурси на главния прокурор и неговата администрация по начин, с който засяга независимостта на съдиите – основен носител на съдебна власт, както и ефективността на механизма за разследване на главния прокурор, който е създаден именно за да се изключи фактическото влияние на разследвания субект“, пише в сигнала.

Подателят  настоява новият специален прокурор да изиска информация от Сарафов  – за преписките срещу съдии, използваните специални разузнавателни средства по оперативни разработки, както и дали сред тези съдии има такива, които са в списъка на магистрати, от които да се изтегли следващият специален прокурор.

Искат се и преписките, свързани с мрежите за влияние на Петьо Петров – Еврото и Мартин Божанов – Нотариуса. Според подателя на сигнала точно с тези производства Сарафов контролира съдии и прокурори. „Всички прокурори са длъжни да оказват съдействие на специалния прокурор. Вие не следва да „молите“ Софийската градска прокуратура за съдействие, а следва да изискате предоставянето на въпросните преписки„, припомня той.

Ако се окаже, че спецпрокурорът Урумов фигурира,  в която и да е от тези преписки, това е „кардинално, безусловно основание за отвод“, пише още в сигнала.

Веднага след избора на Антон Урумов  на 12 декември м.г. за ад хок прокурор, нашумя името на един съдия  Урумов споменато в първа част от разследването на АКФ  „Списък за бърз контрол –  Историята на Веселин Денков и специализираното правосъдие“.  В него  един от героите  на екшъна, споменаван нелицепрятно от покойния  Мартин Божанов – Нотариуса,   се казва  съдия “ Тони Урумов“, но без проверка на съвпаденията, на  22 декември Прокурорската колегия на ВСС  назначи Антон Урумов за ад ход прокурор в системата на Върховната касационна прокуратура.

Проверка на „Сега“ е показва, че  новият ад хок прокурор  още не е встъпили в длъжност,  защото не е получил акт за встъпване в длъжност.

Всъщност, актът за встъпване на Урумов, който ще разследва Сарафов, трябва да дойде от… Сарафов“.

Други абсурди, свързани с механизма за разследване на главния прокурор, са, че специалният прокурор няма администрация и ползва тази на главния прокурор и дори оставя главния прокурор да се произнася по искания за достъп до обществена информация.  Формално дори отпуските на специалния прокурор се разрешават от главния, напомня изданието.

