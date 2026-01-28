Нов сигнал срещу Сарафов за узурпация на поста, го уличава в злоупотреба с власт и престъпление срещу правосъдието

Нов сигнал срещу Борислав Сарафов, който продължава да се представя за главен прокурор, може да се превърне в първото дело на Антон Урумов – новия специален прокурор за разследване на главния, пише „Сега“. В сигнала се твърди, че Сарафов е извършил престъпление по служба, както и престъпление срещу правосъдието.

В сигнала се казва, че след като на 18 септември м.г. Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд, (три съдебни състава на върховния съд и общо 12 на апелативните съдилища б.а.) , приеха че след 21 юли 2025 г. Сарафов е загубил легитимност да упражнява функциите на и.ф. главен прокурор, той е извършил редица редица действия, които граничат с престъпления.

Въпреки изтеклия 6-месечен срок на Сарафов по Закона за съдебната власт, Прокурорската колегия отказа да назначи нов прокурор за и.ф. главен прокурор.

В сигнала срещу Сарафов е акцентирано, че след становището на ВКС, на сайта на прокуратурата беше публикувано изявление, че прокуратурата няма да се съобразява с мнението на върховните съдии, а ръководството на ВКС въвличало институцията в опит за постигане на нелегитимни цели, манипулирало общественото мнение и преследва политически цели.

10 дни по-късно Сарафов поиска отвода на съдията Мирослава Тодорова, която трябваше да се произнесе по преписка, свързана с него..

През ноември пък поиска от „джуркането“ за нов специален прокурор да бъдат изключени всички членове на Съюза на съдиите в България.

„Борислав Сарафов използва фактически узурпираното служебно положение и институционалните ресурси на главния прокурор и неговата администрация по начин, с който засяга независимостта на съдиите – основен носител на съдебна власт, както и ефективността на механизма за разследване на главния прокурор, който е създаден именно за да се изключи фактическото влияние на разследвания субект“, пише в сигнала.

Подателят настоява новият специален прокурор да изиска информация от Сарафов – за преписките срещу съдии, използваните специални разузнавателни средства по оперативни разработки, както и дали сред тези съдии има такива, които са в списъка на магистрати, от които да се изтегли следващият специален прокурор.

Искат се и преписките, свързани с мрежите за влияние на Петьо Петров – Еврото и Мартин Божанов – Нотариуса. Според подателя на сигнала точно с тези производства Сарафов контролира съдии и прокурори. „Всички прокурори са длъжни да оказват съдействие на специалния прокурор. Вие не следва да „молите“ Софийската градска прокуратура за съдействие, а следва да изискате предоставянето на въпросните преписки„, припомня той.

Ако се окаже, че спецпрокурорът Урумов фигурира, в която и да е от тези преписки, това е „кардинално, безусловно основание за отвод“, пише още в сигнала.

Веднага след избора на Антон Урумов на 12 декември м.г. за ад хок прокурор, нашумя името на един съдия Урумов споменато в първа част от разследването на АКФ „Списък за бърз контрол – Историята на Веселин Денков и специализираното правосъдие“. В него един от героите на екшъна, споменаван нелицепрятно от покойния Мартин Божанов – Нотариуса, се казва съдия “ Тони Урумов“, но без проверка на съвпаденията, на 22 декември Прокурорската колегия на ВСС назначи Антон Урумов за ад ход прокурор в системата на Върховната касационна прокуратура.

Проверка на „Сега“ е показва, че новият ад хок прокурор още не е встъпили в длъжност, защото не е получил акт за встъпване в длъжност.

„Всъщност, актът за встъпване на Урумов, който ще разследва Сарафов, трябва да дойде от… Сарафов“.

Други абсурди, свързани с механизма за разследване на главния прокурор, са, че специалният прокурор няма администрация и ползва тази на главния прокурор и дори оставя главния прокурор да се произнася по искания за достъп до обществена информация. Формално дори отпуските на специалния прокурор се разрешават от главния, напомня изданието.