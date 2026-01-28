Мнозинството в парламента закри Комисията за противодействие на корупцията, праща в ДАНС архивните й дела (обновена)

Остри дебати в парламента по проектозакона на ГЕРБ
Парламентът закри Комисията за противодействие на корупцията (КПК) – това стана за по-малко от две седмици от внасянето на законопректа на ГЕРБ и вчерашното й гласуване за второ четене в правна комисия.
Антикорупционната рамка в България ще бъде преструктурирана, като нейните функции ще бъдат разпределени между няколко различни институции, реши окончателно мнозинството в НС със съответните промени в законодателството.
С промените Сметната палата ще поеме административните функции, които са свързани с публичните длъжности, а именно – приемане и проверка на декларации за имущество и интереси, установяване на конфликт на интереси и налагане на административни санкции при нарушения.
Сметната палата ще стане и правоприемник на КПК. Тя ще поеме активите, пасивите, правата и задълженията и включително текущи производства и евентуални съдебни дела, които са свързани с дейността на закритата комисия.
Разследващата дейност се разделя между няколко структури. Следствието поема разследванията по корупционните престъпления, а ГДБОП към МВР ще приеме част от оперативния капацитет и служителите. ДАНС ще получи архивите и част от аналитичната информация.
Служителите на КПК ще бъдат преназначени в Сметната палата, МВР – ГДБОП и ДАНС.
Контролът върху дейността по конфликта на интереси и имуществените декларации ще се осъществява по общия ред за Сметната палата, която обаче по закон не може да извършва одит на своята собствена дейност.
Това означава, че новите ѝ антикорупционни функции няма да подлежат на вътрешен независим одит, а ще бъдат под надзора на Народното събрание.
От опозицията критикуваха тази промяна и предупредиха, че ще се създаде институционален и правен хаос.
В хода на дебатите от „Възраждане“ представиха серия от предложения, насочени към засилване на реалния контрол върху корупцията и конфликтни интереси.
Петър Петров подчерта, че заявената цел на вносителите от ГЕРБ за борба с корупцията е абсурдна и наивна, тъй като се разчита основно на анализи, методологии, обучения и информационни кампании:
„Рязкото покачване на стандарта на живот на лицата, заемащи публични длъжности, се наблюдава, след като те престанат да заемат тази длъжност. Именно затова ние считаме, че следва да бъде възприет един подход от законодателя – именно в период от 3 години след като вече лицето не заема такава длъжност, то да продължава да подава годишна имуществена декларация“.
Наталия Киселова от БСП подчерта, че конфликтът на интереси и превенцията на корупцията не са престъпления по своята същност. Според нея създаването и последващо закриване на КПК е резултат от концептуална грешка и липса на ясно разграничение между административния и наказателния подход:
„И не можем да очакваме конфликтът на интереси да бъде третиран като престъпление. Мисля, че това е неправилно„, каза тя.
Лена Бориславова от ПП-ДБ разкритикува управляващите, като заяви, че закриването на Антикорупционната комисия е мотивирано от страх от независимо правосъдие:
„2025 година беше пълна с примери за такива политически поръчки. Ние – представителите на опозицията, много добре знаем как изглеждаха тези политически поръчки. Това е ръководството на тази Антикорупционна комисия, която не желаете да реформирате, защото така ви е удобно“.
Критична беше Надежда Йорданова, която определи закриването на комисията и възлагането на нейните функции на Сметната палата, като „концептуално грешно решение“. Тя припомни, че именно ГЕРБ през 2018 г. са отнели от Сметната палата функциите по проверка на декларациите, признавайки тогава, че този модел не работи.
„Сметна палата ще трябва да се явява по дела, за които държавата отговаря за незаконните действия на КПК във връзка с досъдебното производство тогава, когато е извършвала такава, а същевременно тези функции отиват към Главна дирекция „Организирана престъпност“, а част от документацията по тях отива в ДАНС. Мога да пожелая късмет на колегите от Сметната палата, които ще трябва да се оправят в този хаос“.
„Борисов и Пеевски направиха всичко възможно да няма реформа на КПК, блокираха я. Единственото им спасение е да закрият този орган, за да не им търсят сметка от Брюксел. Лъжа е, че тази комисия някога е имало опит да бъде реформирана. Страх ги е и затова я закриват“, добави Лена Бориславова.