Мнозинството в парламента закри Комисията за противодействие на корупцията, праща в ДАНС архивните й дела (обновена)

Остри дебати в парламента по проектозакона на ГЕРБ

Парламентът закри Комисията за противодействие на корупцията (КПК) – това стана за по-малко от две седмици от внасянето на законопректа на ГЕРБ и вчерашното й гласуване за второ четене в правна комисия.

Антикорупционната рамка в България ще бъде преструктурирана, като нейните функции ще бъдат разпределени между няколко различни институции, реши окончателно мнозинството в НС със съответните промени в законодателството.

С промените Сметната палата ще поеме административните функции, които са свързани с публичните длъжности, а именно – приемане и проверка на декларации за имущество и интереси, установяване на конфликт на интереси и налагане на административни санкции при нарушения.

Сметната палата ще стане и правоприемник на КПК. Тя ще поеме активите, пасивите, правата и задълженията и включително текущи производства и евентуални съдебни дела, които са свързани с дейността на закритата комисия.

Разследващата дейност се разделя между няколко структури. Следствието поема разследванията по корупционните престъпления, а ГДБОП към МВР ще приеме част от оперативния капацитет и служителите. ДАНС ще получи архивите и част от аналитичната информация.

По време на дебатите нееднократно бе посочено, че оглавяваната от Деньо Денев служба е политическа бухалка, а реалният ефект от закона ще е прехвърлянето на „компроматната банка от една зависима институция към друга“.

Служителите на КПК ще бъдат преназначени в Сметната палата, МВР – ГДБОП и ДАНС .

Контролът върху дейността по конфликта на интереси и имуществените декларации ще се осъществява по общия ред за Сметната палата, която обаче по закон не може да извършва одит на своята собствена дейност.

Това означава, че новите ѝ антикорупционни функции няма да подлежат на вътрешен независим одит, а ще бъдат под надзора на Народното събрание.

От опозицията критикуваха тази промяна и предупредиха, че ще се създаде институционален и правен хаос.