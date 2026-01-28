Прокурорскота колегия единодушно избра Елица Калпачка за районен прокурор на Благоевград

Share Facebook

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет след проведеното явно гласуване единодушно избра Елица Калпачка на длъжността административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Благоевград. Тя е назначена, считано от датата на встъпване в длъжност. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му.

Елица Калпачка има над 20 години юридически стаж. Започва професионалната си кариера през 2009 г. като младши прокурор в Районна прокуратура – Петрич. От 2012 г. е прокурор в Районна прокуратура –Благоевград, като от 2017 г. е заместник – районен прокурор там, а считано от 14.10.2025 г. тя е изпълняващ функциите административен ръководител на органа.

Прокурор Калпачка под влияние на Сарафов през 2025 г. стана председател на Асоциацията на прокурорите в България на мястото на стория председател прокурор Владимир Николов и оттогава асциацията стои плътно зад и.ф. главния прокурор.

Калпачка изложи личната си мотивация за заемане на длъжността, която се базира на придобития професионален опит, воля, енергия и организационни познания. Тя сподели, че за времето, през което работи в Районна прокуратура – Благоевград е опознала спецификите на работата, проблемите и особеностите в нея.

Една от водещите й цели ще бъде развиване на дух на колегиалност, отдаденост и взаимопомощ между прокурорите, открито и професионално отношение към съдебните служители, за да се надградят постигнатите до момента резултати.