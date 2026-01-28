СГС върна на европрокуратурата обвинителния акт срещу бившия кмет на Варна Иван Портних, който я нарече „поръчкова“

Софийският градски съд прекрати съдебното производството и върна обвинителния акт срещу бившия варненски кмет Иван Портних на европийската прокуратурата за отстраняване на процесуарин наршения.

Хаотично използване на специализирани термини, противоречие в цифровата квалификация и словесното описание на престъплението, съществени процесуални нарушения, които пречат на подсъдимите да разберат в какво са обвинени и така да реализират своята защита – така могат да бъдат обобщени мотивите на съдия Петър Славчев.

Според съда допуснатите несъответствия в обвинителния акт пречат на обвиняемите да разберат в какво са обвинени. Също така има противоречия в квалификацията в обвинителния акт за извършителството и помагачеството, което затруднява наказателното производство.

Oфиcът нa Европейската прокуратура y нac, внесе нa 1 декември 2025 г. обвинителен акт срещу Πopтниx и бившия областен управител на Варна Cтoян Πaceв, както и срещу двe длъжностни лица от Изпълнителна агенция „Морска администрация“, за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище.

Четириматa са обвинени за фалшифициране на документи с цел незаконно получаване на 3,4 млн. евро за ремонт на рибарско пристанище. Такова обаче не е съществувало, а на посоченото място имало скали и пясък. Te ca обвинени във фалшифициране на официални документи и предоставяне на невярна информация зa незаконно получаване на 3,4 милиона евро от европейски и национални средства за проект, насочен към подобряване на инфраструктурата на предполагаемо рибарско пристанище в покрайнините на Варна, подаден от Общината на града (бенефициент).

Съдебното определение може да бъде протестирано от Европейската прокуратура пред Софийския апелативен съд.

Портних: Европейската прокуратура е внесла нещо, което не отговаря на нищо.

След като чу решението на съдията, Портних нарече обвинителния акт „фарс“, а прокуратуата „поръчкова“:

„Абсолютен фарс. В рамките на около 30 минути съдията обясни на Европейската прокуратура, че е внесла нещо, което не отговаря на нищо. Това означава, че след известно време, когато отново има избори, същата поръчкова прокуратура ( европейската б.р. )ще внесе някаква друга глупост, която по същия начин да бъде отхвърлена от съда“, каза Портних пред медиите след заседанието.

Той допълни, че е настоявал да се даде ход на делото, за да се прекрати този цирк, въпреки че има сериозни процедурни и процесуални нарушения. „Най-важното от тях е фактът, че сигналоподателят е Йоан Кратерзиян, чиято жена аз съм уволнил поради злоупотреби. Също така, Европейската прокуратура е назначила Каратерзиян за вещо лице по собствения си сигнал, каза още Портних.

В отговор на въпрос „защо политизира случая“ Портних отговори, че той е бил политизиран преди местните избори през 2013 г., когато Каратерзиян е бил назначен за вещо лице.

Портних посочи, че същата тема е била повдигнала преди парламентарните избори през 2024 г.

Теодора Георгиева била отстранена заради „това „дело, не за „Чирен“

„Тогава Теодора Георгиева, първият български европрокурор, която е отстранена от Лаура Кьовеши именно заради нарушения по това дело, не по делото за газовото хранилище в Чирен, излъга всички, че ще внесе обвинителен акт, а нищо не направи“, разгорещи се Портних.

„Нарушенията са много фрапиращи. Съдията каза нещо много важно – това, за което се повдига обвинение, го няма в обвинителния акт. Ние искахме делото да тръгне, защото да си обвиняем толкова дълго време не е добър знак“, каза пред медиите Бранимир Балачев, защитник на един от обвиняемите.

Няма никакви съмнения, че делото е политизирано, добави той.

Става въпрос за депутата от ГЕРБ Бранимир Балачев, който се възмущаваше, че кметът на Варна Благомир Коцев е дал интервю за „Политико“, докато е в ареста и се чудеше как прокуратурата позволява та.

„Ако си беше подал оставката, щеше да е при семейството си„, е друго култово изречение на адвоката, докато Коцев бе пет месеца в ареста. Пред пресата дори се похвали, че е разговарял със Сарафов и за друго висящо дело срещу Благомир Коцев – подпомагал от добро сърце прокуратурата Балачев, който изглежда разбира от политизирани процеси според обвиняемите по тях.