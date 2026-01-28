Малко преди да отмени мярка за процесулна принуда, състав на СГС установява, че по делото е изтекла абсолютната давност

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Производство по възстановяване на наказателно дело, образувано по чл. 94, ал. 1 от Правилника за администрацията на съдилищата, (ПАС) продължило близо 9 години, е сред разгледаните от Инспектората към ВСС дела при проверка на 394 заявления за компенсация на вреди от бавно правосъдие за периода 1 октомври – 31 декември 2025 г. От тях 114 са основателни, като 36 са по наказателни, а 78 – по граждански, търговски и административни дела.

Наказателно дело по описа на СГС, продължило 20 години, 5 месеца и 4 дни, е образувано на 21.05.2007 г. по жалба срещу присъда, постановена по НОХД № 7138/2005 г. по описа на СРС, съобщава пресслужбата на Инспектората на ВСС. На 16.05.2008 г., преди насроченото съдебно заседание за 19.05.2008 г., деловодителят на въззивния съдебен състав е съобщил, че делото липсва. Установено е, че то е

откраднато от адвокат,

за което с писмо от 11.06.2008 г. председателят на СГС е уведомил председателя на Софийския адвокатски съвет. В съда е извършена инвентаризация и е съставен протокол, в който това обстоятелство е отразено.

Осем години по-късно, на 29.08.2016 г. по делото е постъпила молба от Дирекция „БДС“ при МВР, с искане за предоставяне на информация как е приключило производството спрямо подсъдимия и следва ли да се отмени наложената му принудителна административна мярка по чл. 75 т. 3 ЗБДС, вр. чл. 68, ал. 1 и сл. НПК.

С разпореждане от 10.09.2016 г. заместник -председателят на СГС е указал да се извърши справка от деловодните книги за движението на делото. Установено е, че в периода от 16.05.2008 г. до 14.09.2016 г. делото не е възстановявано, поради което със заповед от 12.10.2016 г. председателят на СГС е наредил изгубеното дело (ВНОХД № 1794/2007 г.) по описа на СГС да бъде възстановено.

На 14.10.2016 г. на основание чл. 94, ал. 1 ПАС е съставен Акт от съдебния администратор на съда, с който е установено, че делото, заедно с приложеното по него НОХД № 7138/2007 г. по описа на СРС

са изгубени.

Актът е изпратен на съдията-докладчик по делото за последващи действия във връзка с процедурата по възстановяването му, копие е изпратено на съдебния администратор на СРС за предприемане на действия по възстановяване на първоинстанционното дело. Изискана е информация и от съдебния администратор на СРП.

Близо 8 години и 6 месеца след образуване на производството по чл. 94 ал. 3 от Правилника за администрацията на съдилищата, с разпореждане от 16.05.2025 г. съдията-докладчик е насрочил ВНОХД № 1794/2007 г. по описа на СГС в съдебно заседание за 04.06.2025 г.

Това разпореждане е постановено след като на 20.03.2025 г. по делото е постъпила молба от защитника на подсъдимия с искане за отмяна на наложената на подсъдимия на основание чл. 68, ал. 1 и сл. НПК мярка за процесуална принуда. В проведеното на 04.06.2025 г. съдебно заседание е установено, че

делото не подлежи на възстановяване.

Установено е и че към 15.01.2020 г. е изтекла предвидената от чл. 81, ал. 3 НК абсолютна погасителна давност за извършеното престъпление, поради което, съдът се е произнесъл с определение, с което не е възстановил ВНОХД № 1794/2007 г. по описа на СГС, прекратил е наказателното производство по делото, поради изтичане на абсолютната погасителна давност и е отменил мярката за процесуална принуда, взета на основание чл. 68, ал. 1 и сл. НПК спрямо подсъдимия „забрана за напускане пределите на Р България.

Отчетът по глава трета „а“ от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок за периода октомври – 31 декември 2025 г. може да бъде прочетен на интернет страницата на ИВСС – http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/16 .