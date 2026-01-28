Последни новини
Явор Колев: Български адвокати са станали жертви на измамна схема през онлайн платформи за консултации

De Fakto 28.01.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 161 Прегледа

Явор Колев

Български адвокати са станали жертви на измамна схема, при която техни лични и служебни данни се използват без съгласие в онлайн платформи, предлагащи правни консултации.

„Може по няколко направления да се търси изгода – финансова измама, при която неправомерно събират средства от потребители чрез такива некомпетентни консултации от страна на измамна платформа, събиране на лични данни също, защото когато се касае за търсене на правен съвет, може да се предоставят данни от нотариални актове, когато става въпрос за потребители, а когато става дума за фирми, може да има документи и договори, които да съдържат чувствителна фирмена информация, така че по различни направления могат да бъдат извършвани престъпления“.

Това коментира пред БНР Явор Колев, експерт по киберсигурност:

„Важно е да има координирани действия както от страна на адвокатите, които да подадат сигнал до компетентния орган, какъвто се явява Дирекция „Киберпрестъпност“ на ГДБОП, тъй като това са платформи извън страната, доколкото разбрах, така че ще трябва също и международно сътрудничество да бъде приложено. Също жертвите, хората, които са използвали тези платформи, предоставили са лични данни или са плащали за такива услуги, също трябва да подадат сигнали до ГДБОП и до прокуратурата, до Комисията за защита на личните данни, за да има един бърз и координиран отговор на този тип измами и престъпления, които явно набират скорост в интернет пространството“.

„Не се съмнявам, че моите колеги и в прокуратурата, и в ГДБОП са предприели необходимите действия да неутрализират подобен тип измами и да ограничат щетите, които се нанасят на потребителите, на жертвите“, добави още  експертът по киберсигурност:

„Публичните регистри на адвокатите не са секретни. Такава информация като имена, кантори, телефонни номера, имейл адреси – всичко това е публично и то може много лесно да бъде структурирано и да доведе до заблуждение обикновените потребители. Български адвокати са станали жертви на измамна схема, при която техни лични и служебни данни се използват без съгласие в онлайн платформи, предлагащи правни консултации“.

Вчера правна комисия одобри за второ четене промени в Закона за адвокатурата,  които допускат ползването на посредници за евентулни клиенти.

Записано бе, че aдвoĸaтът e длъжeн дa нe дoпycĸa нaмeca нa пocpeдниĸa в oтнoшeниятa мy c ĸлиeнтa cлeд ycтaнoвявaнe нa пъpвoнaчaлния ĸoнтaĸт мeждy тяx, ĸaĸтo и дa нe дoпycĸa пocpeдниĸът дa пoлyчaвa и изпoлзвa пoвepитeлнa инфopмaция, пpeдocтaвeнa oт ĸлиeнтa нa aдвoĸaтa. Koгaтo нa пocpeдниĸa ce дължи възнaгpaждeниe, тo ce oпpeдeля oтдeлнo oт aдвoĸaтcĸoтo възнaгpaждeниe, пpиe oщe пpaвнaтa ĸoмиcия.

