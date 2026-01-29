На първо четене НС ограничи до 20 секциите за гласуване на българите, които живеят извън страните на ЕС

Народното събрание прие на първо четене промени в Изборния кодекс, предложени от „Възраждане“, с които се въвежда лимит на секциите в страните извън ЕС. На предстоящите избори да могат да се разкриват до 20 секции извън дипломатическите и консулските представителства, приеха депутатите.

Очаквано мнозинството отхвърли законопроекта на ПП-ДБ – бюлетините от гласуването с машини да не се броят ръчно, а да се прилага машинен протокол.

Това стана по-малко от 24 часа, след като на управляващите приеха на извънредна правана комисия за първо четене

предложение на „Възраждане“ за ограничение на избирателните права на български граждани според

местоживеенето им, а не според българското им гражданство.

Проектът на „Възраждане“ беше подкрепен от ГЕРБ, „Възраждане“, ИТН и мнозинството от БСП.

В БСП гласуваха разделено – 10 „за“, двама – „против“, двама – „въздържали се „.

Другите, които гласуваха против, са ПП-ДБ, ДПС-НН, АПС и „Величие“. От МЕЧ се въздържаха.

Дебатите продължиха почти през целия пленарен ден, с прекъсвания за почивки по искания на парламентарни групи. Имаше и две прекъсвания, дадени от председателя Рая Назарян, за успокояване на залата.

Изказванията протекоха много оспорвано с взаимни обвинения, а противниците на законопроекта обвиниха „Възраждане“, че обслужва интересите на „ДПС – Ново начало“, тъй като на последните избори българскте турци предпочетоха ДП – Доган пред ДПС – Пеевски.

В началото на днешното заседание Надежда Йорданова от ПП-ДБ заяви, че предложението на „Възраждане“ е в нарушение на Конституцията, тъй като „накърнява правата на българите в чужбина“. И попита „каква е тази политическа сделка и на каква политическа цена е тя, при която уж политическите опоненти се обединяват, за да накажат граждани, които мислят различно от тях“.

Тя смята, че законопроектът на „Възраждане“ ограничава възможността за създаване на секции в страни извън ЕС. Това е необосновано, непропорционално и е пречка пред гражданите, които не са на територията на страната. Защо се приема числото 20 при положение, че когато е имало ограничение у нас, то е било 35 секции.

Според Цвета Рангелова от „Възраждане“ целта на техния законопроект е „наистина да се ограничи манипулираният етнически вот, който идва от Турция, и сериозно оказва влияние върху българския политически живот“. Според нея проблемът е, че на българските граждани с двойно гражданство, които са в Турция, се оказва сериозен натиск от АПС и ДПС. Тя поясни, че по силата на общностното право държавите от ЕС се третират по един начин, а всички останали – по друг, затова Великобритания, САЩ, Канада, попадат в законопроекта.

Към Надежда Йорданова се обърна с думите – късате ризи в НС за намаляване броя на секциите, а когато внесохме искане на референдум, всички гласувахте против и заявявате, че се биете за правата на българските граждани, добави Рангелова.

Радостин Василев от МЕЧ“ заяви, че те по принцип подкрепят хора, които не говорят български, не знаят за какво гласуват в Турция, да бъдат ограничени да избират български парламент, но предложението на „Възраждане“ ще повлияе изключително силно върху САЩ, Великобритания, Канада.

В САЩ „Възраждане“ е втора политическа сила, първа в Канада с близо 8000 гласа, и вие им ограничавате правото да гласуват, каква е тази политическа сделка, няма логика, коментира Василев. Два са, според него, политическите проблеми в този законопроект – отново „Възраждане“ ще приеме текстове с ГЕРБ, второ – „Възраждане“ помага на Пеевски срещу Доган. Тоест вие заемате позиция във войната между двамата, а предвид близостта на АПС с Радев, вие заемате позиция срещу Радев, продължи депутатът.

Можеше да се събере мнозинство и да направим истински режим на уседналост, посочи Радостин Василев. Струва ли си да лишите 40-50 хиляди души в Турция от глас и да лишите още толкова в други страни, извън ЕС, попита той.

Юлиана Матеева от „Величие“ нарече деня „тъжен“ за български парламент, защото една партия иска да лиши български граждани от „другата България“ от право да гласуват – зле мотивирано, без правни аргументи. С мотивите за секциите в Турция напрактика стотици хиляди наши сънародници във Великобритания, САЩ, ще бъдат лишени от право да гласуват, само в Чикаго българите са над 300 000, посочи тя. Според нея е интересна позицията МЕЧ, защото първо са подкрепили идеята на „Възраждане“, а после са размислили.

Явор Хайтов заяви, че “Алианс за права и свободи“ няма да подкрепи законопроекта на „Възраждане“ и ще даде гласовете си в подкрепа на този на ПП-ДБ.

Ние коментираме изборите в Турция, но с лека ръка загърбваме гласоподавателите ни във Великобритания и САЩ, обясни той. Обърна се и към ГЕРБ с въпрос дали наистина Бойко Борисов знае какво правят, защото в интервютата си напоследък той казва, че има много добри контакти в САЩ. По думите на Хайтов още, предвид мащаба на САЩ, 20 секции са крайно недостатъчни, а за Великобритания – 20 секции само за Лондон са недостатъчни. Групата на АПС ще внесе писмени предложения за промени в законопроекта на „Възраждане“ между двете четения.

Веднага след гласуването се стигна до поредни ексцесии.

Депутатът от ПП-ДБ Манол Пейков взе думата, за да обясни отрицателното си становище, но след като думата му бе отнета заради превишаване на времето, отказа да напусне парламентарната трибуна и председателят Рая Назарян прекъсна за кратко заседанието.

По време на тази почивка той влезе в спор с депутатите от „Възраждане“ и се опита да ги залее с вода. Вместо депутатите обаче облян се оказа един от квесторите, който ги разтърваваше. Така Манол Пейков бе отстранен от заседаниеу а по-късно се извини на пострадалия квестор.

Нито един депутат от „Ново начало“ не взе думата при обсъждането.

Срокът за приемане на предложения преди второ гласуване беше намален на 3 дни.