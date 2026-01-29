Последни новини
Home / Законът / Нотариалната камара: Отпадането на заверката при колите застрашава правната сигурност и води до бум на измами

Нотариалната камара: Отпадането на заверката при колите застрашава правната сигурност и води до бум на измами

Нотариусите предупреждават, че отпадане на нотариалната заверка при сделки с коли ще доведе до бум на измамите, до принудително отнемане на МПС и до застрашаване на правната сигурност.  Те алармират в официална позиция на Нотариалната камара.  Становището беше публикувано от Нотариалната камара във връзка с предложения законопроект на народния представител Йордан Иванов (ПП-ДБ), който предвижда отпадане на нотариалната такса при прехвърляне на автомобили.

Популизмът не може да бъде в ущърб на гражданите и държавата – казват  нотариусите по повод на предложението на депутата.

Иванов предпредлага  да се модернизира начинът на прехвърляне на МПС по европейски модел, защото България е единствена държава, при която за да си прехвърлиш МПС, трябва да минеш през нотариус. Според народния представител  тази такса като „измислена“ и трябва да бъде премахната.

Нотариусите  категорично възразямат и припомнят, че МВР и Нотариалната камара обменят по електронен път информация за сключените договори с МПС, с което се намали регулаторната и административна тежест.

Преди сключване на сделката, по искане на нотариуса, се извършват проверка на собствеността. Проверява се гражданско състояние, семейно положение, адрес, валидност на документа за самоличност, актуално състояние на фирмите на страните. Прави се и проверка за превозното средство – валидна регистрация, категория, номер на двигател, собственост по регистрация, наличие на запор, митническо ограничение,  застраховка гражданска отговорност, технически преглед, неплатени задължения.

Нотариусът носи пълна имуществена отговорност за дължимите данъци в полза на общината и държавата.

Пресече се възможността за употреба на МПС за трафик на мигранти и наркотици, като до този момент се използваха МПС непререгистрирани в КАТ и отговорността падаше върху добросъвестния продавач (в Гърция бяха осъдени бивши собственици на затвор поради липса на информация за сменената собственост)“, пишат още нотариусите.

Според тях отпадането на нотариалната заверка ще доведе до:

– застрашаване на правната сигурност;

– заобикаляне на законите;

– измами и принудително отнемане на МПС;

– избягване на заплащане на данъци и ощетяване на общинския и държавен  бюджет;

– увеличаване разходи от държавния бюджет за административен персонал за извършване на тази дейност;

– увеличаване на административната тежест на гражданите и бизнеса – ще възникне нуждата от отделяне на значително време за заплащане на дължими данъци по отношение на автомобила и с оглед сключване на сделката /данък превозно средство, данък придобиване/, набавяне и изготвяне на документи, което в момента се извършва от нотариуса – всичко на едно гише.

„Нотариусите нямат лоби и „дълга ръка“, а са лица, на които държавата е възложила публични функции. Изземването на тази функция от тях е с цел предоставянето им на други лица и в никакъв случай безплатно“, твърдят още от Нотариалната камара.

