Омбудсманът Велислава Делчева отказа да е служебен премиер, заместничката й Мария Филипова – съгласна

В 13:00 часа омбудсманът Велислава Делчева пристигна на „Дондуков“ 2 за среща с президента Илияна Йотова в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство.

„Потвърдих това, което заявявам на българските граждани още от момента, в който беше издигната моята кандидатура за омбудсман, и моето искрено вътрешно убеждение – омбудсманът като независим орган, който трябва да защитава правата на гражданите, няма място в изпълнителната власт“.

Това заяви Велислава Делчева след срещата си с президента Илияна Йотова.

По думите ѝ за българските граждани е изключително важно да има човек на тази позиция.

„След година и половина не мисля, че е редно отново да ги изоставяме и те да останат без защитник на техните права“, заяви тя.

Заместник-омбудсманът Мария Филипова е дала положителен отговор на въпроса дали би се съгласила да бъде служебен министър-председател по време на срещата си с президента Илияна Йотова.

„На президента аз отговорих, че ще приема, ако тя реши, да бъда служебен министър-председател“, каза Филипова.

„Изчакайте решението на президента, моето го чухте“, добави Филипова пред чакащите я журналисти на „Дондуков“ 2.

„Представителни функции и изцяло дейността на омбудсманството се ръководи от омбудсмана, аз само я подпомагам технически“, отговори Мария Филипова на въпрос относно казаното от омбудсмана. „Такава е и нормативната уредба, каквото тя ми делегира. Тя ми е делегирала работа, която няма общо с представителство на институцията“, каза още Филипова.

Вчера съгласие да поеме поста, при определени условия, заяви подуправителя на БНБ Андрей Гюров.

Според последните поправки в Конституцията зам. -омбудсманът е един от възможните варианти за служебен премиер.