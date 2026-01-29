Последни новини
Home / Законът / Омбудсманът Велислава Делчева отказа да е служебен премиер, заместничката й Мария Филипова – съгласна

Омбудсманът Велислава Делчева отказа да е служебен премиер, заместничката й Мария Филипова – съгласна

De Fakto 29.01.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 223 Прегледа

Defakto.bg

 

В 13:00 часа омбудсманът Велислава Делчева пристигна на „Дондуков“ 2 за среща с президента Илияна Йотова в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство.

„Потвърдих това, което заявявам на българските граждани още от момента, в който беше издигната моята кандидатура за омбудсман, и моето искрено вътрешно убеждение – омбудсманът като независим орган, който трябва да защитава правата на гражданите, няма място в изпълнителната власт“.

Това заяви Велислава Делчева след срещата си с президента Илияна Йотова.

По думите ѝ за българските граждани е изключително важно да има човек на тази позиция.

„След година и половина не мисля, че е редно отново да ги изоставяме и те да останат без защитник на техните права“, заяви тя.

Заместник-омбудсманът Мария Филипова е дала положителен отговор на въпроса дали би се съгласила да бъде служебен министър-председател по време на срещата си с президента Илияна Йотова.

На президента аз отговорих, че ще приема, ако тя реши, да бъда служебен министър-председател“, каза Филипова.

„Изчакайте решението на президента, моето го чухте“, добави Филипова пред чакащите я журналисти на „Дондуков“ 2.

„Представителни функции и изцяло дейността на омбудсманството се ръководи от омбудсмана, аз само я подпомагам технически“, отговори Мария Филипова на въпрос относно казаното от омбудсмана. „Такава е и нормативната уредба, каквото тя ми делегира. Тя ми е делегирала работа, която няма общо с представителство на институцията“, каза още Филипова.

Вчера съгласие да поеме поста, при определени условия, заяви подуправителя на БНБ Андрей Гюров.

Според последните поправки в Конституцията зам. -омбудсманът е  един от възможните варианти за служебен премиер.

About De Fakto

Проверете също

МП публикува за обществено обсъждане проект на Закон за прозрачност и почтеност в управлението

  Законопроектът има за цел да повиши прозрачността и отчетността в процеса на създаването и …

На първо четене НС ограничи до 20 секциите за гласуване на българите, които живеят извън страните на ЕС

Народното събрание прие на първо четене промени в Изборния кодекс, предложени от  „Възраждане“, с които …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване