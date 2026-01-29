Последни новини
Параламентът бързо подхвана промените за ограничаване на изборните секции в страни извън ЕС

29.01.2026 Законът

Парламентът ще обсъди на първо четене два законопроекта за изменение на Изборния кодекс, внесени от „Възраждане“ и от „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ), решиха депутатите със 123 гласа „за“, 55 „против“ и 11 „въздържал се“ в началото на пленарното заседание, съобщи БТА.

Промените бяха включени като първа точка в дневния ред след обсъждане на председателски съвет. Това се случва след  като в вчера Възраждане свика извънредно заседание на правна комисия, мнозиството,  в която одобри лишаването от право  глас на хиляди български граждани.

„Средно около 5500 турски граждани годишно получават българско гражданство по натурализация, а с него и правото да гласуват. Това допълнително изкривява волята на българските граждани в страната в полза на една конкретна политическа партия“.

Вчера законопроектите бяха разгледани от Комисията по конституционни и правни въпроси на Народното събрание. Приет беше само законопроeктът на „Възраждане“, който предвижда до 20 секции извън дипломатическите представителства в страни, които са извън ЕС.

Второто четене на измененията в Закона за киберсигурност от първа стана последна точка в предвидения дневен ред. Срещу това възрази Божидар Божанов (ПП-ДБ), който призова да не се бавят тези промени.

След разместването на дневния ред председателят на Народното събрание Рая Назарян даде 20 минути почивка по искане от парламентарната група на ПП-ДБ.

