„Възраждане“ с нечуван жест към Пеевски: до 20 секции извън дипломатическите мисии в страни извън ЕС

Kомисията по правни и конституционни въпроси прие на първо четене предложените от „Възраждане“ промени в Изборния кодекс. Те предвиждат, че в страните извън ЕС броят на избирателните секции извън дипломатическите и консулските представителства на страната може да бъде не по-голям от 20.

Това стана с подкрепа на управляващите, които спорно свикаха заседание на правна комисия със задачата да ограничи броя на секциите в чужбина. „Ново начало“ формално гласува против, но осигури кворума, , за да минат поправките в „12 без 5 “ на Възраждане – известно, че бългаските турци зад граница на последните избори останаха лоялни на Ахмед Доган.

„За“ гласуваха десетима народни представители, шестима бяха против, един се въздържа.

В същото време беше отхвърлено предложението на ПП-ДБ да се възстанови машинният протокол при отчитане на резултатите от вота, т.е. машините да не са само принтери.

Предлагаме да се отчита машинно резултатът – да се разпечатва протокол от машината и 100% контролно преброяване на машинните разписки, разясни Надежда Йорданова. Това предложение не беше прието.

Проектът беше подкрепен само от шестима депутати, осем бяха против, а трима се въздържаха.

Основният въпрос по законопроекта бе за ограничаване броя на секциите в чужбина. Един от вносителите на предложението – Петър Петров от „Възраждане“, го защити, като се аргументира така:

„Една трета от гласуващите в чужбина гласуват Турция и поне според нас гласуват зависимо. По отношение на вота – 65% са за едното крило на ДПС – АПС, точно 29% са за ДПС на Пеевски. Това са реалностите. Редно да се замислите дали не трябва вече да попречим на тези шест народни представители, които се избират от Република Турция, защото е изключително опасно за българската национална сигурност“ – звучеше изказването на Петров.

От партия МЕЧ обвиниха колегите си от „Възраждане“, че с предложението си защитават интересите на Делян Пеевски, от Алианса около Ахмед Доган (АПС) заявиха, че се нарушава Конституцията.

Надежда Йорданова от ПП-ДБ възрази:

„Наше задължение като народни представители е да осигурим това право и да го обезпечим, а не да го ограничаваме. Тези, при които се защитава, че български граждани при упражняване на правото си на глас застрашават националната сигурност, ни отправя към времена, които аз вярвах, че в рамките на тази територия, в една държава членка на Европейския съюз, отдавна са забравени“.