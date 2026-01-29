„Възраждане“ с нечуван жест към Пеевски: до 20 секции извън дипломатическите мисии в страни извън ЕС

Kомисията по правни и конституционни въпроси прие на първо четене предложените от „Възраждане“ промени в Изборния кодекс. Те предвиждат, че в страните извън ЕС броят на избирателните секции извън дипломатическите и консулските представителства на страната може да бъде не по-голям от 20.
„За“ гласуваха десетима народни представители, шестима бяха против, един се въздържа.
В същото време беше отхвърлено предложението на ПП-ДБ да се възстанови машинният протокол при отчитане на резултатите от вота, т.е. машините да не са само принтери.
Предлагаме да се отчита машинно резултатът – да се разпечатва протокол от машината и 100% контролно преброяване на машинните разписки, разясни Надежда Йорданова. Това предложение не беше прието.
Проектът беше подкрепен само от шестима депутати, осем бяха против, а трима се въздържаха.
Основният въпрос по законопроекта бе за ограничаване броя на секциите в чужбина. Един от вносителите на предложението – Петър Петров от „Възраждане“, го защити, като се аргументира така:
„Една трета от гласуващите в чужбина гласуват Турция и поне според нас гласуват зависимо. По отношение на вота – 65% са за едното крило на ДПС – АПС, точно 29% са за ДПС на Пеевски. Това са реалностите. Редно да се замислите дали не трябва вече да попречим на тези шест народни представители, които се избират от Република Турция, защото е изключително опасно за българската национална сигурност“ – звучеше изказването на Петров.
От партия МЕЧ обвиниха колегите си от „Възраждане“, че с предложението си защитават интересите на Делян Пеевски, от Алианса около Ахмед Доган (АПС) заявиха, че се нарушава Конституцията.
Надежда Йорданова от ПП-ДБ възрази:
„Наше задължение като народни представители е да осигурим това право и да го обезпечим, а не да го ограничаваме. Тези, при които се защитава, че български граждани при упражняване на правото си на глас застрашават националната сигурност, ни отправя към времена, които аз вярвах, че в рамките на тази територия, в една държава членка на Европейския съюз, отдавна са забравени“.
АПС: Българите зад граница не са втора категория
Ограничаването на възможността за гласуване в държави извън ЕС чрез изкуствено занижаване на броя на избирателните секции, несъразмерно на броя на имащите право на глас български граждани в съответната държава, не решава нито един реален проблем на изборния процес. То обслужва единствено политически интереси, насочени към подмяна и обезсмисляне на вота, заявиха от„Алианс за права и свободи“.
Те напомниха че правото на глас не зависи от географията, а от гражданството.
Представителите на ГЕРБ и „Възраждане“, както и на БСП и ИТН, действащи под контрола на Делян Пеевски, гласуваха в подкрепа на този текст. Това е акт на пряка дискриминация, който противоречи на Конституцията на Република България, на принципа на равнопоставеност на гражданите и на основните демократични стандарти. С тази си позиция те за пореден път демонстрират пренебрежение към свободния вот и към демократичното гражданско общество, значителна част от което днес живее и работи извън пределите на страната – във Великобритания, САЩ, Канада, Турция, Швейцария, държави от Азия, Австралия и по целия свят.
Българските граждани зад граница не са „втора категория“. Те плащат данъци и осигуровки в България, изпращат средства на своите семейства, подпомагат икономиката, образованието и социалните системи, съхраняват българската идентичност, култура и език. Техният глас не е по-малко значим и не е по-малко легитимен. Правата, отговорността и приносът на българските граждани не свършват на държавната граница, нито на външната граница на Европейския съюз.
Ще се противопоставим с всички законови и парламентарни средства на всеки опит за ограничаване на избирателните права на българските граждани – където и по света да се намират, заявиха в позиция от Алианса .