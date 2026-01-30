Адв. Петър Славов: С дълго чакани промени в Закона за адвокатурата отпадат скандалните гласувания с пълномощници на адвокатски избори, ще има и машинно гласуване

Share Facebook

Днешният 30 януари е един сравнително добър ден за демокрацията в българската Адвокатура, след като 51-то НС успя да финализира гласуваните на първо четене преди близо година два законопроекта по Закона за адвокатурата.

Казвам „относително добър“, а не „добър“, защото някои предложения, подкрепени от българските адвокати неколкократно на техни Общи събрания през годините (ОСАС) отново не бяха приети – напр. най-после да отпадне вписването в Адвокатурата „по право“ и само на база притежават юридически стаж (5г. и повече) и без полагане на задължителния изпит.

Какъвто изпит има, както знаем, за съдии, прокурори, следователи и т.н. и никой адвокат, ако ще и с 25 г. юридически стаж да е, не може да стане съдия, прокурор или следовател, без да издържи успешно изпита! Малка утеха тук все пак е, че ограничителният изчаквателен срок по чл. 5 ЗА за магистрат, който е дисциплинарно уволнен от съдебната система и желае да се впише като адвокат, бе завишен от сегашните 2 на три години (по първоначалния проект бяха 5г.).

Една от добрите новини обаче е, че

най-после отпадна възможността за гласуване с пълномощник

на общите събрания на колегиите, по който (често порочен начин) се избираха както техните ръководства, така и делегатите за Общото събрание на адвокатите от страната, което от своя страна да избере висшите органи на Адвокатурата. Т.е., вече ще се гласува само лично и възможността отпада за „бланкетно попълнени пълномощни“, но без името на упълномощеното лице в тях, каквито често виждахме да се раздават и дописват преди общите събрания от привърженици на модела за „списъчно“ (още наричано „блоково“) гласуване. Допълнителен удар срещу тези лоши практики щеше да бъде и, ако пленарна зала беше подкрепила промените в чл. 104, според които кандидатите в бюлетината за гласуване ще се подреждат по Азбучен ред (а не блоково по реда на подаването им, което явно нарушава тайната на вота, тъй като всеки може да види от коя част на бюлетината започва да я попълва даден адвокат и така и веднага се разбира, дали гласува „правилно“ за кандидатите на ръководството на колегията, които традиционно са подредени от но. 1 нататък!).

Друга добра новина е, че със закона се прави опит да се преодолеят последиците от решението на СЕС по дело С-438/22 във вр. с начина на определяне на размера на разноските, които да бъдат присъждани на страните в съдебния процес и критериите, по които следва да се формират справедливи адвокатски възнаграждения, съответни на положения труд, правната и фактическа сложност на дадено дело.

И още добри новини

– бе приета възможност на адвокатски избори да се гласува и машинно – с устройства за машинно гласуване, сходни с тези, използвани широко в изборния процес в страната. Имаше и дори едно още по-авангардно предложение, да се създадат предпоставки и за разработване на система за Дистанционно електронно гласуване (т.е. да може се гласува от таблета или смартфона на всеки адвокат, чрез специална апликация и при гарантиране на честността и тайната на вота), но то не мина.

Безспорен пробив е и промяната и в чл. 161 на ДОПК, според която и до сега на юрисконсултите на данъчната администрация се присъждаха възнаграждения, равни на адвокатските, независимо, че последните не са адвокати и за сходни дела по ГПК и АПК възнагражденията им се определят по реда на Закона за правната помощ, а не Наредба но. 1 за възнагражденията за адвокатска работа.

И няколко думи накрая за това, как след наложеното вето на законопроекта по ЗА в 50то НС,

стигаме до днешния успех, пък бил той и частичен!

След ветото, по предложение на членове на ВАдвС, активно промотирали върнатия законопроекта на 50 – то НС, може би чувствайки се обидени и за назидание на инакомислещите, с нарочно решение на ВАдвС от есента на 2024 г. създадоха работна група в състав председателя на ВАдвС, адв. Ив. Дерменджиев, адв. Ив. Чолаков, адв. Ели Христова, адв. Петър Славов, адв. Валентина Бакалова, адв. Ал. Кашъмов и адв. Олег Темников, които да разработят нов законопроект по ЗИД ЗА за преодоляване на последиците от решението на СЕС по дело 438/2022 и при съобразяване на мотивите на ветото на президента.

Работната група още преди края на годината предложи подобен проект на ВАдвС, в два варианта – кратък и разширен, като разширеният вариант включваше редица решения на ОСАС, които липсваха във върнатия ЗИД ЗА с ветото. Напр. за отпадане на пълномощниците при гласуване; за въвеждане на критерии за недопускане на конфликт на интереси, когато членове на едно семейство участват в различни органи на адвокатурата; за отпадане на вписването „по право“ само на база 5г. юридически стаж и т.н.

ВАдвС след като първоначално отхвърли краткия законопроект с неясни мотиви, след това дори отказа въобще да разгледа като „недопустим“ разширения вариант с абсурдния мотив, че вече се бил произнесъл по кратката версия?! В резултат, членове на Работната група предоставихме неформално нашия труд на народни представители от различни парламентарни групи с предложение, ако припознаят изцяло или частично проекта, да го внесат в 51 – то НС. Тук критично бе времето, защото видяхме, как в началото на м.януари 2025г. и МС бе внесъл свой ЗИД ЗА във вр. с рекламата и посредничеството и наказателната процедура срещу България в ЕС.

Бързото изготвяне на два отделни ЗИДа, базирани на разработките на Работната група, единият внесен от адв. Златан Златанов а другият – адв. Стою Стоев, Лена Бориславова и група народни представители, позволиха те, заедно с висящия ЗИД ЗА на Министерски съвет, да бъдат гледани сравнително бързо и в обща процедура и макар законопроектът на адв. Златанов не бе подкрепен на първо гласуване, този на колегите Стоев-Бориславова беше.

Към него присъединихме редица добри предложения между четенията – за Дистанционно електронно и машинно гласуване; за отпадане вписването „по право“ с 5 г стаж и завишаване ограничителния период след наложено дисциплинарно уволнение на магистрат, който иска да се впише като адвокат и др.

Използвам възможността да благодаря на колегите от Работната група, народните представители, припознали и внесли законопроектите и всички които ги подкрепиха – независимо дали в Правна комисия, пленарна зала или с публични изяви!