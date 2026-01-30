След 11 години петима служители на ДАИ окончателно са осъдени на пробация за подкупи

Share Facebook

11 години след деянието окончателно са потвърдени присъди за подкупи на петима служители на „Автомобилна аднимистрация“ – Хасково. Върховният касационен съд остави в сила присъдите на Окръжния съд в Хасково, потвърдена от Апелативния съд в Пловдив.

Георги Василев, Даниел Христов, Вихър Василев, Димитър Михайлов и Константин Въжарски са признати за виновни, че на магистрала „Марица“, през лятото и есента на 2015 г., на няколко пъти, поискали от шофьори на турски тирове и получили подкупи, в различни по размер суми от 10 до 50 евро, за да не извършат проверка на тахошайбите на камионите и да не проверяват документите им.

Подсъдимите са осъдени на пробация за различни срокове от 1 година и 6 месеца до пробация от 6 месеца, глоби в размер от 6000 до 5000 лева, както и забрана да заемат държавна длъжност за срок от 2 години.

По-рано Апелативният съд прие, че Окръжният съд в Хасково е наложил справедливи наказания, като е отчетено значителния период от време изминал от извършване на деянията и обстоятелството, че подсъдимите не са осъждани. Освен това делото е образувано само по жалби на подсъдимите. По отношение на наложените наказания няма протест, поради което апелативният съд е преценил, че не е и необходимо да се излагат съображения, относно това дали наказанията трябва да бъдат увеличавани, или да бъде наложено друго по вид наказание.

Върховният касационен съд намира, че фактическата обстановка е безспорно установена, категорично е установено, че подсъдимите като длъжностни лица, са приемали посочените суми, за да не извършват проверка на товарни автомобили, пътуващи от Турция за Европа и за да не им съставят актове за извършени нарушения.