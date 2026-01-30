Последни новини
Целият шефски екип на Сметната палата е готов за поста на служебен премиер, досега Илияна Йотова чу общо 5 път"да"

30.01.2026

И тримата представители на Сметната палата обявиха готовност пред президента Илияна Йотова да заемат поста на служебен премиер.
Това стана ясно след заключителната фаза на консултациите при президента. С тяхното „да“ кандидатите за служебен премиер, от които ще  избира президентът  Йотова, станаха пет.  
 Председателят на Сметната палата Димитър Главчев потвърди, че е склонен да приеме за трети път поста на служебен министър-председател.
„ Ако бъда посочен от президента за служебен премиер, няма как да откажа“, заяви Главчев след срещата си на „Дондуков“ 2.
Той уточни, че по време на разговора президентът Йотова не е поставяла никакви условия за поемането на поста.

По думите му условия не са били поставяни и от президента Румен Радев при предишни консултации за служебен кабинет.

Главчев не коментира и кога би могла да бъде насрочена датата за изборите.

Готовност да заеме поста на служебен премиер изрази и Маргарита Николова, заместник на Главчев в Сметната  палата.

Проведохме смислен и задълбочен разговор. Потвърдих, че ще изпълня конституционните си задължения. Изборът на президента е силно ограничен от домовата книга“, заяви Николова. след срещата. По думите ѝ е рано да се говори за състав на бъдещ служебен кабинет.

Другият заместник-председател  СП Силвия Къдрева,  заяви, че е последвотална и готова да бъде служебен премиер.

Последователната съм в това, което завих при изслушването си в Народното събрание при избора ми за зам.-председател на Сметната палата. Заявих, че не бягам от отговорност. Сега отново потвърдих това свое решение“, обясни тя пред журналисти.

До момента съгласие да оглавят служебен кабинет при покана са дали:

Андрей Гюров, подуправител на БНБ,   Мария Филипова, заместник-омбудсман,  Димитър Главчев, председател на Сметната палата,  Маргарита Николова, заместник-председател на Сметната палата,  Силвия Къдрева,  зам.шеф на  Сметната палата.

Всички останали длъжностни лица, участвали в консултациите през седмицата,  отказаха да бъдат номинирани.

Председателят на БНБ  Димитър Радев и подуправителите Петър Чобанов и Радослав Миленков заявиха, че няма да приемат поста на служебен министър-председател.

Във вторник президентът Илияна Йотова се срещна и с председателя на 51-вото Народно събрание Рая Назарян, която също отказа поста на служебен премиер.

След   приключените  разговори  с представителите на всички институции по  Конституцията предстои   държавният глава да вземе окончателно решение на кого да възложи мандата за съставяне на служебно правителство.

От датата на подписване на указа за назначаването на кабинета ще зависи и насрочването на предсрочните парламентарни избори, които по Конституция трябва да се проведат в срок до два месеца.

Тъй като тази година Великден е на 12 април, очакванията са, че най-ранната дата за избори ще е 19 април 2026 г. , а президентът ще даде по-дълго о време за сглобяване на кабинет на  служебния  министър-председател.

