Целият шефски екип на Сметната палата е готов за поста на служебен премиер, досега Илияна Йотова чу общо 5 път“да“

И тримата представители на Сметната палата обявиха готовност пред президента Илияна Йотова да заемат поста на служебен премиер. И тримата представители на Сметната палата обявиха готовност пред президента Илияна Йотова да заемат поста на служебен премиер.

Това стана ясно след заключителната фаза на консултациите при президента. С тяхното „да“ кандидатите за служебен премиер, от които ще избира президентът Йотова, станаха пет.

Председателят на Сметната палата Димитър Главчев потвърди, че е склонен да приеме за трети път поста на служебен министър-председател.

„ Ако бъда посочен от президента за служебен премиер, няма как да откажа“, заяви Главчев след срещата си на „Дондуков“ 2.

Той уточни, че по време на разговора президентът Йотова не е поставяла никакви условия за поемането на поста.