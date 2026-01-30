Цветелина Пенева: Ограничаването на секциите в страните извън ЕС, е недопустима дискриминация

„Ако някой утре може да ограничава живеещите в Турция, може след това да му хрумне да ги ограничава и по други признаци, например по пол. Това е грубо нарушение на Конституцията“

Ограничаването на секциите в страните извън ЕС е недопустимо, категорична бе пред БНР Цветелина Пенева от Обществения съвет на ЦИК.

Вчера мнозинството в НС одобри на първо четене предложението на Възраждане за ограничение до 20 секциите за гласуване в предстоящите избори за българските граждани, които живеят извън страните на Еврапейския съюз. Депутатите – вносители откровено признаха, че промените са насочени срещу българските турци в Турция, тъй като гласовете им изкривявали вота в България. По този ред бяха прежаление и гласовете на българските граждани във Великобритания, САЩ, Канада и др., за да бъдат предотвратени няколко мандата от Турция.

Предложението беше подкрепено от ГЕРБ, „Възраждане“, ИТН и мнозинството от БСП.

Пред БНР Пенева изтъкна, че предложенията на партия „Възраждане“ не са нови. Те вече бяха гласувани в големия законопроект, който прекрояваше изборното законодателство, гласуван на две четения в правна комисия, напомни тя.

„Към настоящия момент тъй като не се постигна съгласие за променитите на изборните правила, явно тактиката беше сменена от някои от политическите сили и те започнаха да предлагат промени на парче. Точно на такова гласуване на парче бяхме свидетели вчера„, коментира Пенева.

Според нея по начина, по който се предлагат промените, не решават въпросите, които бяха поставени пред обществото с решението на Конституционния съд, което ясно дефинира какви са проблемите в нашия изборен процес:

„КС не намери някакви проблеми с това, че извън страните от ЕС бяха разкрити толкова секции, за колкото имаше подадени заявления. В нито една от страниците на КС не можем да намерим препоръка, че с разкриване на секции в страни извън ЕС по някакъв начин се нарушава честността, прозрачността на изборите. Напротив – по този начин се стимулират българските граждани да упражнят своето право на глас“.

По думите ѝ целта на политиците е да се ограничат гласовете, които се дават за някои политически партии, най-вече в Турция:

„Ако на някой не му харесват гласовете в Турция, нека отиде и агитира населението там да гласува за неговите политически тези. Те са български граждани и имат правата, каквито имат и другите български граждани, които живеят в страни от ЕС. Това е деление на гражданите по признаци, които са определено дискриминационни. Ако някой утре може да ограничава живеещите в Турция, може след това да му хрумне да ги ограничава и по други признаци, например по пол. Това е грубо нарушение на Конституцията. Това е недопустимо„.

Според нея трябва да се върви към улесняване на упражняването на правото на глас на българите.

Надявам се политиците да се вслушат в гласа на българските граждани, каза Цветелина Пенева и изрази надежда да има повече гражданска енергия.

„Основната причина, заради която бяха касирани резултатите от последните парламентарни избори, беше неправилното броене на секционните комисии и нарушенията, които бяха констатирани от КС. Този проблем не е саниран до момента от депутатите и стои със страшна сила пред следващите предсрочни избори„, подчерта тя и напомни, че когато гласовете са се отчитали с машинен протокол, не е имало такива масови грешки грешки.

„Българите извън ЕС ли са проблемът на нашия изборен процес или недоброто отчитане на гласовете, фалшификации и манипулациите, на които станахме свидетели през видеонаблюдението„, попита Пенева.

Тя отбеляза, че към днешна дата не се говори за въвеждане на скенери. Според нея трябва да има колкото се може повече наблюдатели, за да се гарантира спазването на правилата.