Home / Законът / Янкулов: Акцията за спиране на торент сайтове в България под ръководството на Сарафов , е незаконна

Янкулов: Акцията за спиране на торент сайтове в България под ръководството на Сарафов , е незаконна

De Fakto 30.01.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 351 Прегледа

Андрей Янкулов

Ето ви една незаконна акция заради участието (лично) на „и.ф. главен прокурор“, какъвто не съществува в правния мир – това коментира старшии експерта на АКФ Андрей Янкулов.

Поводът е съобщение на прокуратуратурата , че под ръководството на Борислав Сарафов е проведена мащабна операцияя за спиране на торент сайтове.
„Под ръководството на Софийска градска прокуратура и Софийска районна прокуратура екипи на Националната следствена служба, ДАНС и ГДБОП-МВР съвместно с агенти от Департамента по вътрешна сигурност на САЩ и Департамента по правосъдие на САЩ извършиха претърсвания и изземвания на 30 адреса в цялата страна.
Лично и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов координира действията на българските институции с представителите на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, офиса за разследвания на вътрешната сигурност в Атина, офиса за митническа и гранична защита в София и офиса на Министерството на правосъдието на САЩ в Букурещ, отдела за международно компютърно хакерство и интелектуална собственост“, съобщи прокуратурата.
 По време на операцията са идентифицирани лицата, които са администрирали торент тракерите ArenaBG, Zamunda и Zelka, като по този начин са осигурявали нерегламентиран достъп до филми, музика, игри, софтуер и други форми на интелектуална собственост.  Предприети са  действия по преустановяване на достъпа до незаконното съдържание и премахване на платформите, претърсени са  жилищни адреси, офиси на счетоводни фирми и други места, като са събрани данни и за пране на пари.
Министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов съобщи, че в рамките на операцията са задържани четирима души. По думите му, това е била сложна и добре координирана международна операция.
 Същинският проблем на операцията обаче е нейният координартор Сарафов, който след 21 юли 2025 г., е загубил легитимност да е  и.ф. главен прокурор, независимо, че се представя за такъв и не освобождава поста. 

Мнението на  Андрей Янкулов, че акцията е незаконна под негово ръководство,  споделят и мнозина наказателни адвокати и не само.

Смятат, че  представянето на Борислав Сарафов за и.ф. главен прокурор без да има валидни компетенции за това, може за  взриви цялата операция, чиито  действия и арести,  извършени под патронажа на лице, което още на 21 юли миналата година е спряло да е и.ф. главен прокурор, могат да бъдат оспорени като нищожни.

Досега 12 апелативни състава отказаха възобновяваване на дела по искане  на  Сарафов с мотива, че вече не е и.ф. главен прокурор поради изтеклия му 6-месечен срок още миналата година.

