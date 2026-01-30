Янкулов: Акцията за спиране на торент сайтове в България под ръководството на Сарафов , е незаконна

Поводът е съобщение на прокуратуратурата , че под ръководството на Борислав Сарафов е проведена мащабна операцияя за спиране на торент сайтове.

Ето ви една незаконна акция заради участието (лично) на „и.ф. главен прокурор“, какъвто не съществува в правния мир – това коментира старшии експерта на АКФ Андрей Янкулов.

„Под ръководството на Софийска градска прокуратура и Софийска районна прокуратура екипи на Националната следствена служба, ДАНС и ГДБОП-МВР съвместно с агенти от Департамента по вътрешна сигурност на САЩ и Департамента по правосъдие на САЩ извършиха претърсвания и изземвания на 30 адреса в цялата страна.

Лично и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов координира действията на българските институции с представителите на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, офиса за разследвания на вътрешната сигурност в Атина, офиса за митническа и гранична защита в София и офиса на Министерството на правосъдието на САЩ в Букурещ, отдела за международно компютърно хакерство и интелектуална собственост“, съобщи прокуратурата.

По време на операцията са идентифицирани лицата, които са администрирали торент тракерите ArenaBG, Zamunda и Zelka, като по този начин са осигурявали нерегламентиран достъп до филми, музика, игри, софтуер и други форми на интелектуална собственост. Предприети са действия по преустановяване на достъпа до незаконното съдържание и премахване на платформите, претърсени са жилищни адреси, офиси на счетоводни фирми и други места, като са събрани данни и за пране на пари.

Министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов съобщи, че в рамките на операцията са задържани четирима души. По думите му, това е била сложна и добре координирана международна операция.

Същинският проблем на операцията обаче е нейният координартор Сарафов, който след 21 юли 2025 г., е загубил легитимност да е и.ф. главен прокурор, независимо, че се представя за такъв и не освобождава поста.