Законът за адвокатурата приет на второ четене: адвокатите ще се рекламират и ползват посредници, ще гласуват само лично

Парламентът прие окончателно на второ четене промени в Закона за адвокатурата, с които се разрешава рекламата на адвокатската дейност и се регламентира използването на посредници за контакт с потенциални клиенти.

Адвокатът има право да рекламира своята професионална дейност и може да осъществява контакт с потенциални клиенти лично или чрез използване на посредник при спазване на изискванията на закона и на Етичния кодекс на адвоката, решиха депутатите. Рекламното съобщение трябва да е в съответствие с принципите на поверителност, почтеност и опазване достойнството на адвокатската професия, съобщи БТА.

При рекламиране на дейността си адвокатът не може да използва невярна или подвеждаща информация, включително относно размера на адвокатското възнаграждение или оказването на безплатна адвокатска помощ и съдействие; да извършва сравнение с други адвокати или адвокатски дружества, което не се основава на обективни характеристики или нарушава професионалните принципи; да разкрива данни за клиенти или техните дела, освен с изрично писмено съгласие на клиента; както и да поражда неоправдани очаквания за постигане на резултат, който не зависи само от професионалната му дейност. Освен това адвокатът не може да отправя рекламни съобщения лично или чрез посредник към лица или близки на лица, които са пострадали, жертви или на друго основание са в положение на невъзможност да преценят и свободно да изберат своя адвокат.

Когато използва посредник, адвокатът е длъжен да не допуска намеса на посредника в отношенията му с клиента след установяване на първоначалния контакт между тях, както и да не допуска посредникът да получава и използва поверителна информация, предоставена от клиента на адвоката. Когато на посредника се дължи възнаграждение, то се определя отделно от адвокатското възнаграждение, записаха още депутатите в закона.

С измененията се въвеждат критерии за определяне на адвокатските възнаграждения – сложност на делото, интерес, условия на работа и квалификация на адвоката. Те ще се прилагат и от съдилищата, и от адвокатските съвети, като детайлните правила ще бъдат уредени с наредба на министъра на правосъдието и Висшия адвокатски съвет.

С приетите промени се регламентира изрично, че адвокатският съвет на адвокатската колегия в съдебния район е единственият орган, който има право да определи кой от вписаните в регистъра съдебни защитници да бъде назначен от съда за особен представител, както и размера на възнаграждението му съгласно определени условия.

Правят се изменения и относно гласуването за избори на органи на адвокатурата.

Предвижда се гласуването да е лично и се дава възможност да се извърши и със специализирано електронно устройство за машинно гласуване.

Депутатите приеха още, че не може да бъде вписано като адвокат лице, което е освободено от длъжност съдия прокурор или следовател заради тежки нарушения или действия, накърняващи престижа на съдебната власт, или е дисциплинарно уволнено от длъжност съдия по вписванията, държавен съдебен изпълнител, юрисконсулт, разследващ полицай и разследващ митнически инспектор, ако не са изтекли три години от датата на освобождаването. Досега тази забрана беше за две години от освобождаването от длъжност.