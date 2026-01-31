Борис Митов: Пеевски и Борисов закриха КПК, която работеше в тяхна полза, за да бъдат скрити „делата“ й

Закриването на антикорупционната комисия: политическият контекст, институционалните зависимости и цената за България, коментира в „Мрежата“ по програма „Христо Ботев“ Борис Митов, журналист в „Свободна Европа“.

Защо я закриха

„За да обясним защо я закриха точно сега, трябва да се върнем месеци назад. Всъщност всичко, което се случи миналото лято с арестите на кмета на Варна Благомир Коцев, на заместник-кмета на София Никола Барбутов – всички тези акции, които бяха абсолютно изцяло дело на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Режисирани от тях, ръководени от тях. Тогава стана ясно, че прокуратурата, макар и формално според закона да беше господар на разследването, всъщност по разработки, впоследствие в досъдебни производства на КПК, дори прокуратурата не можеше да каже на комисията какво да прави. И самата комисия определяше и хода на делата – кой свидетелства, кой получава обвинение, дали едни хора се разпитват или не, и така нататък.

Та всички съмнения, които породиха тези действия на КПК – съмнения за репресия над политически опоненти на управляващите, все още, макар и след подадената предизборна оставка на правителството – всички тези съмнения, отзвукът от ЕП – всичко това доведе до точката, в която пръв Делян Пеевски поиска закриването на комисията. Той го направи в лично качество, а след това ГЕРБ внесоха свой законопроект, който отразяваше това желание на Пеевски, и който в крайна сметка беше подкрепен от мнозинството. И по този законопроект комисията беше закрита.“

Пеевски и ГЕРБ искат закриването на орган, който според критиците им е работил в тяхна полза

„Отговорът е в това къде отиват правомощията на КПК. Те не изчезват. Разследващите функции се връщат в ГДБОП, а целият архив и оперативни данни – в ДАНС. Според него това може да се чете като прехвърляне на бухалката. Просто тази дейност, която досега беше изпълнявана, включително и с разследващи функции от 2023 година насам – тогава, ако си спомняте, мнозинството на ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС прие една поправка в закона за антикорупционната комисия, която раздели тогавашната КПКОНПИ на две. Тя започна да функционира като два отделни органа: единият – за отнемане на незаконно придобито имущество, другият – като антикорупционна комисия. И всъщност за пръв път бяха дадени разследващи функции на антикорупционната комисия.

Така тя напълно се еманципира от прокуратурата и органите на МВР и започна да събира доказателства сама. Всъщност тези правомощия сега се връщат обратно в ГДБОП, където ще се прехвърлят делата и съответно разработките за потенциална корупция, включително корупция по високите етажи на властта. Всичко това ще се прави от ГДБОП, а целият архив – всички оперативни данни, въобще цялата информация, която КПК е събрала, но не е влязла като доказателства по дела и не е унищожена като несвързана с конкретни разследвания – ще отиде в ДАНС.

„Всички са виновни“

„ПП-ДБ също са гласували правомощията, които сега критикуват. ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС заедно приеха поправките, които дават на КПК разследващи функции и я еманципират от прокуратурата. ПП-ДБ сега критикуват комисията като репресивен орган, но тези правомощия бяха гласувани и от тях през 2023 г. Всички в парламента имат принос за това, което се случи.“

„Съдебната система е с изтекъл срок на годност“

„За да имаме работещ антикорупционен орган, трябва да започнем от съдебната система. ВСС е в незаконен мандат, репутацията му е под нулата, органът е дискредитиран от собствените си действия. Хората, които избраха Гешев, веднага го уволниха, когато ГЕРБ и ДПС оттеглиха подкрепата си. След това избраха Сарафов, който вече е в нарушение на закона.“

ДАНС, ГДБОП и Сметната палата поемат функциите с хора, свързвани с ГЕРБ и ДПС

„Ако се замислим къде се разпределиха функциите и информационните масиви на закритата антикорупционна комисия и се запитаме кой ръководи тези институции, може би ще обясним защо точно те бяха избрани.

ДАНС, която в момента поема целия архив и информационен масив на антикорупционната комисия, се ръководи също от изпълняващ длъжността Деньо Денев. Деньо Денев беше лансиран от ГЕРБ и ДПС и е човекът, с чийто доклад беше торпилирано машинното гласуване на местните избори през 2023 година. След които избори стана кристално ясно, че ДАНС не е имала абсолютно никакви данни за никакви манипулации и всъщност това беше една огромна активна мероприятие – и то изключително плоско направено.

И то с единствената цел да бъде бастисано машинното гласуване и да бъде подкопано сериозно доверието в него от страна на хората. Това е Деньо Денев – той ръководи ДАНС, където отиват масивите.

ГДБОП е елитната структура в Министерството на вътрешните работи. Един от последните директори на ГДБОП беше Калин Стоянов. Днес той е депутат от ДПС „Ново начало“ на Делян Пеевски. Като вътрешен министър той получи директна покана от ДПС – да стане техен депутат. Той я прие. След излизането на Калин Стоянов от МВР, колкото и министри да се смениха МВР не се освободи от съмненията, че отново продължава да следва някаква своя политическа адженда в полза на конкретни партии. Ако видим какво се случва с изборите в Пазарджик, където ДПС „Ново начало“ за пръв път стана първа политическа сила, и как бяха отреагирани всички сигнали и съмнения за купуване на гласове, контролиран вот и така нататък – може да се сетим в чия полза.“

Сметната палата. Димитър Главчев формално е, без всякакво съмнение, виден кадър на ГЕРБ, политически кадър. Той имаше възможност два служебни мандата да изкара като премиер, включително и като служебен външен министър. Днес се съгласи да направи и третия, ако му дадат възможност.

В рамките на тези два служебни мандата като премиер, ние видяхме от господин Главчев – в разгара на разрива между Ахмед Доган и Делян Пеевски, разцеплението в ДПС – че той смени навсякъде, където ДПС на Пеевски имаше нужда, областни управители с кадри, лоялни на Пеевски. Включително имаше един-два случая на сменени областни управители на ГЕРБ с такива на Пеевски.

Главчев беше човекът, който организира така работата на Министерския съвет, че в рамките на едно денонощие да бъде изпълнена процедура по предоставянето на една огромна сграда в центъра на София за партийна централа на Делян Пеевски. Сграда, в която се помещаваха три отделни държавни институции – две агенции и НАП. Това е човекът, който в крайна сметка изпълни всички искания и интереси на Делян Пеевски, които той имаше към този момент. Така че със сигурност може да твърдим, че Димитър Главчев не е политически независим.“

Каква можеше да е реформата на КПК, вместо да я закрият, какви са институционалните зависимости с КПК, до колко са реални заявките на Румен Радев да се бори с корупцията, защо честността на изборите зависи от работата на МВР, колко ще струва на България закриването на КПК – чуйте в звуковия файл.