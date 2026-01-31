Последни новини
Home / Законът / Борис Митов: Пеевски и Борисов закриха КПК, която работеше в тяхна полза, за да бъдат скрити „делата“ й

Борис Митов: Пеевски и Борисов закриха КПК, която работеше в тяхна полза, за да бъдат скрити „делата“ й

De Fakto 31.01.2026 Законът Напишете коментар 161 Прегледа

Defakto.bg
Борис Митов

Закриването на антикорупционната комисия: политическият контекст, институционалните зависимости и цената за България, коментира в „Мрежата“ по програма „Христо Ботев“ Борис Митов, журналист в „Свободна Европа“.

Защо я закриха

„За да обясним защо я закриха точно сега, трябва да се върнем месеци назад. Всъщност всичко, което се случи миналото лято с арестите на кмета на Варна Благомир Коцев, на заместник-кмета на София Никола Барбутов – всички тези акции, които бяха абсолютно изцяло дело на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Режисирани от тях, ръководени от тях. Тогава стана ясно, че прокуратурата, макар и формално според закона да беше господар на разследването, всъщност по разработки, впоследствие в досъдебни производства на КПК, дори прокуратурата не можеше да каже на комисията какво да прави. И самата комисия определяше и хода на делата – кой свидетелства, кой получава обвинение, дали едни хора се разпитват или не, и така нататък.

Та всички съмнения, които породиха тези действия на КПК  съмнения за репресия над политически опоненти на управляващите, все още, макар и след подадената предизборна оставка на правителството  всички тези съмнения, отзвукът от ЕП – всичко това доведе до точката, в която пръв Делян Пеевски поиска закриването на комисията. Той го направи в лично качество, а след това ГЕРБ внесоха свой законопроект, който отразяваше това желание на Пеевски, и който в крайна сметка беше подкрепен от мнозинството. И по този законопроект комисията беше закрита.“

Пеевски и ГЕРБ искат закриването на орган, който според критиците им е работил в тяхна полза

„Отговорът е в това къде отиват правомощията на КПК. Те не изчезват. Разследващите функции се връщат в ГДБОП, а целият архив и оперативни данни – в ДАНС. Според него това може да се чете като прехвърляне на бухалката. Просто тази дейност, която досега беше изпълнявана, включително и с разследващи функции от 2023 година насам – тогава, ако си спомняте, мнозинството на ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС прие една поправка в закона за антикорупционната комисия, която раздели тогавашната КПКОНПИ на две. Тя започна да функционира като два отделни органа: единият – за отнемане на незаконно придобито имущество, другият – като антикорупционна комисия. И всъщност за пръв път бяха дадени разследващи функции на антикорупционната комисия.

Така тя напълно се еманципира от прокуратурата и органите на МВР и започна да събира доказателства сама. Всъщност тези правомощия сега се връщат обратно в ГДБОП, където ще се прехвърлят делата и съответно разработките за потенциална корупция, включително корупция по високите етажи на властта. Всичко това ще се прави от ГДБОП, а целият архив – всички оперативни данни, въобще цялата информация, която КПК е събрала, но не е влязла като доказателства по дела и не е унищожена като несвързана с конкретни разследвания – ще отиде в ДАНС.

„Всички са виновни“

„ПП-ДБ също са гласували правомощията, които сега критикуват. ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС заедно приеха поправките, които дават на КПК разследващи функции и я еманципират от прокуратурата. ПП-ДБ сега критикуват комисията като репресивен орган, но тези правомощия бяха гласувани и от тях през 2023 г. Всички в парламента имат принос за това, което се случи.“

„Съдебната система е с изтекъл срок на годност“

„За да имаме работещ антикорупционен орган, трябва да започнем от съдебната система. ВСС е в незаконен мандат, репутацията му е под нулата, органът е дискредитиран от собствените си действия. Хората, които избраха Гешев, веднага го уволниха, когато ГЕРБ и ДПС оттеглиха подкрепата си. След това избраха Сарафов, който вече е в нарушение на закона.“

 

ДАНС, ГДБОП и Сметната палата поемат функциите с хора, свързвани с ГЕРБ и ДПС

„Ако се замислим къде се разпределиха функциите и информационните масиви на закритата антикорупционна комисия и се запитаме кой ръководи тези институции, може би ще обясним защо точно те бяха избрани.

ДАНС, която в момента поема целия архив и информационен масив на антикорупционната комисия, се ръководи също от изпълняващ длъжността Деньо Денев. Деньо Денев беше лансиран от ГЕРБ и ДПС и е човекът, с чийто доклад беше торпилирано машинното гласуване на местните избори през 2023 година. След които избори стана кристално ясно, че ДАНС не е имала абсолютно никакви данни за никакви манипулации и всъщност това беше една огромна активна мероприятие – и то изключително плоско направено.

И то с единствената цел да бъде бастисано машинното гласуване и да бъде подкопано сериозно доверието в него от страна на хората. Това е Деньо Денев  той ръководи ДАНС, където отиват масивите.

ГДБОП е елитната структура в Министерството на вътрешните работи. Един от последните директори на ГДБОП беше Калин Стоянов. Днес той е депутат от ДПС „Ново начало“ на Делян Пеевски. Като вътрешен министър той получи директна покана от ДПС – да стане техен депутат. Той я прие. След излизането на Калин Стоянов от МВР, колкото и министри да се смениха МВР не се освободи от съмненията, че отново продължава да следва някаква своя политическа адженда в полза на конкретни партии. Ако видим какво се случва с изборите в Пазарджик, където ДПС „Ново начало“ за пръв път стана първа политическа сила, и как бяха отреагирани всички сигнали и съмнения за купуване на гласове, контролиран вот и така нататък – може да се сетим в чия полза.“

Сметната палата. Димитър Главчев формално е, без всякакво съмнение, виден кадър на ГЕРБ, политически кадър. Той имаше възможност два служебни мандата да изкара като премиер, включително и като служебен външен министър. Днес се съгласи да направи и третия, ако му дадат възможност.

В рамките на тези два служебни мандата като премиер, ние видяхме от господин Главчев – в разгара на разрива между Ахмед Доган и Делян Пеевски, разцеплението в ДПС – че той смени навсякъде, където ДПС на Пеевски имаше нужда, областни управители с кадри, лоялни на Пеевски. Включително имаше един-два случая на сменени областни управители на ГЕРБ с такива на Пеевски.

Главчев беше човекът, който организира така работата на Министерския съвет, че в рамките на едно денонощие да бъде изпълнена процедура по предоставянето на една огромна сграда в центъра на София за партийна централа на Делян Пеевски. Сграда, в която се помещаваха три отделни държавни институции – две агенции и НАП. Това е човекът, който в крайна сметка изпълни всички искания и интереси на Делян Пеевски, които той имаше към този момент. Така че със сигурност може да твърдим, че Димитър Главчев не е политически независим.“

 

Каква можеше да е реформата на КПК, вместо да я закрият, какви са институционалните зависимости с КПК, до колко са реални заявките на Румен Радев да се бори с корупцията, защо честността на изборите зависи от работата на МВР, колко ще струва на България закриването на КПК – чуйте в звуковия файл.

About De Fakto

Проверете също

Софийски градски съд отказа регистрация на партия „Трети март“ заради  616 нередовни декларации на учредителите

Софийски градски съд  отказа регестрация на политичиска партия  „ТРЕТИ МАРТ“, която се  учреди на 27  …

Румен Радев: Не обещавам възмездие, но обещавам еднакви правила, които да се спазват от всички

Българите поискаха да се сложи край на  корупционния  модел и беззаконието и считам за свой …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване