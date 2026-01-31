Румен Радев: Не обещавам възмездие, но обещавам еднакви правила, които да се спазват от всички

Българите поискаха да се сложи край на корупционния модел и беззаконието и считам за свой дълг да отговоря на техните призиви и да настъпя в парламентарната политика, каза президентът Румен Радев (2017-2026) в 40 -минутно интервю пред „Панорама“.

Той потвръди, че влиза активно в парламентарната политика. Решението му е мотивирано от желанието да сложи край на корупционния модел и беззаконието в страната.

Навсякъде из страната, хората очакваха да предприема действия, които излизат извън обхвата на провощията на президента. И за тези 9 години, в които те чакаха явно , тяхното търпение бе подлагано на изпитание, допълни той. Въздържал се да направи партия, защото е очаквал политическата класа да отговори на очакванията на гражданите, което не е случило.

Партия ще правя след изборите.

Към момента не е възможно да се направи партия, която да участва на тези избори, заяви президентът Румен Радев.

На създаване на партия сега не мога да разчитам, посочи още Радев.

По думите му българското законодателство много ясно регламентира какъв е крайният срок за регистрация на изборите, на партиите и на коалициите, както и крайният срок за обявяване на листите. Така че ние ще сме в този срок, но ще се въздържа от даване на детайли, отбеляза той. На въпрос на чия регистрация ще разчита за изборите, той отговори, че в момента не може да обяви, но има най-различни възможности. Но към момента не е възможно да се направи партия, която да участва на тези избори, допълни той.

По думите му

най-удобният вариант за олигархията е бе да остана на президентския пост.

„Не съм използвал поста на президент, за да създам партия. Но след девет години обиколки из страната и срещи с гражданите стана ясно, че политическата класа не отговори на очакванията на хората“, каза Радев.

„Мнозинството в последните два парламента оряза драстично правомощията на президента и разруши заложения в Конституцията баланс между институциите. В края на миналата година българите поискаха и получиха оставката на това правителство. Най-удобният вариант за олигархията щеше да бъде аз да остана на поста и на следващите избори те да си върнат властта“, коментира Румен Радев и допълни: „Затова считам за свой дълг да отговоря на техните призиви и да пристъпя в парламентарната политика“.

„Моята цел съвпада с голямата цел на обществото. А това е да променим България така, че който е прегрешил, да има санкции. Да живеем според нашите закони, да сложим край на ерозията на държавността и да укрепим институциите, които не работят.

Погледнете само съдебната система, която вече не гарантира справедливост.

Това не може да продължава повече така. Аз не обещавам възмездие, но обещавам правила, еднакви за всички, които да се спазват от всички.

Моята цел, голяма, разбира се, това е България да се развива като свободна, демократична, модерна европейска държава. И трябва да сме много наясно тук кое е голямото предизвикателство пред постигането на тази цел.

И това е олигархичният управленски модел – съчетание на концентрация, на публична власт със заграбени огромни публични ресурси.

Този модел не само уронва държавността. Той спира нашето икономическо развитие. Той изкривява пазарните отношения, рекетира бизнеса, заграбва собственост. И вместо фокусът да е върху развитието на една прогресивна, иновативна икономика на базата на свободна конкуренция, на производителност, на иновации, фокусът е върху разпределение на публичния ресурс по непрозрачен начин.

А последствията са дълготрайни и много тежки. Това е бедност и неравенства. Това е отказ на цели важни публични системи.

И когато казвам неравенства, тук се сещам за Джоузеф Стиглиц, един от водещите икономисти на нашето време, за неговата книга „Цената на неравенствата“. Защото той именно прави една връзка между олигархията и нивото на неравенство. Това е много важно.

И тук пак е много важното доказателство за мощта на българската олигархия. Защото

ние сме абсолютен европейски шампион по неравенство.

Коефициентът на Джини.

Интересно е развитието на тези неравенства. Ако се върнем в 2009-та година, когато Борисов идва на власт, всички страни от Източния блок сме на средно, около средно европейско ниво на неравенствата. Оттам нататък всички останали страни – Полша, Чехия, Унгария, дори Гърция и така нататък, Румъния – те запазват, а някои дори намаляват неравенствата.

Единствено България тръгва стремглаво нагоре и поставяме абсолютен европейски рекорд от 41 процента на коефициента Джини през 2020 г.

Това говори много. Защото неравенствата спъват демократичното ни развитие.

Те ни пречат да си поставим и да изпълним която и да е голяма национална цел. Затова основната цел е:

демонтаж на този управленски модел и укрепване на държавността.

Защото ако не го постигнем, всички следващи управленски конфигурации, техните социални и икономически програми ще попадат в плен на олигархията и отново ще бъдем на последните места в Европа по стандарт и качество на живот.

Затова аз и моят екип работим по една всеобхватна програма, която да пресече достъпа на олигархията до държавното управление и до политическия процес, да пресече достъпа до артерията на публичните ресурси и да защити бизнеса от този рекет, който се прилага. И е много важно да изградим институционални модели, които да не допуснат повторно завладяване.

Запитан трябва ли България да остане в Съвета за мир на Тръмп, Румен Радев каза, че този съвет обяви своята цел да възвърне мира,

но това не отменя нашата Конституция и европейското право.

Според него фактът, че под този документ стои подписът на българския премиер, без да се гласува и без да уведомят изобщо другите институции, дори българската общественост, означава, че българската политика се случва извън институциите, което е опасно за страната.

Цялото интервю тук