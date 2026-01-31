Софийски градски съд отказа регистрация на партия „Трети март“ заради  616 нередовни декларации на учредителите

Share Facebook

Софийски градски съд отказа регестрация на политичиска партия „ТРЕТИ МАРТ“, която се учреди на 27 декември 2025 г. На 30 януари 2026 г. съдия Валерия Братоева от СГС отказва вписване с мотива, че 616 декларации за индивидуално членство в партията са без дати и от това не може да се обуслови извод, че учредителното събрание на партията е проведено при спазване на закононвите условия.

Мотивите

Производството е е образувано с искане за регистриране на нов правен субект – политическа партия, предствалявана от избрания за нейн представляващ Тихомир Атанасов.

Към подадената молба за вписване е представен протокол от проведено на 20.12.2025 г. заседание на инициативен комитет за приемане на учредителна декларация за създаването на партията , приет устав и други задължителни атрбиуто по впесването. Учредителното събрание е проведено на 27.12.2025 г. в рамките на установения в разпоредбата на чл. 12, ал. 1 ЗПП тримесечен срок от приемане на учредителната декларация, отбелязва съдът.

От протокола на проведеното учредително събрание 27.12.2025 г. в Несъбър се вижда, че за създаването на притята са участвали 575 учредители, а според представен списък на учредителите, броят им е 616. Събранието в качеството му на колективен учредителен орган е приело устав, който формално е съобразен с изискванията на чл. 14 ЗПП и прочие доказатества за съдзавенот на партиято, която прокуратурата подкрепя пред съда.

От представените 616 декларации по чл. 11 ЗПП за присъединяване към паритята, обаче нито една от тях не съдържа датата, на която е подписана, а това означава, че е налице неизвестност в кой конкретен момент подписалото съответната декларация лице е дало волеизявление относно достоверността на декларираните факти и обстоятелства, посочва съдът.

Според изискваниян ана чл. 12, ал. 2 ЗПП освен присъствието на най-малко на 500 граждани, законността на учредителното събрание зависи и от притежаваните качества на учредителите – българско гражданство, избирателни права, липса на членство в друга политическа партия и от изразената лична воля за членство и приемане на основните принципи и цели на политическата партия чрез декларацията по чл. 11 ЗПП.

Независимо, че в закона липсва изрично изискване за поставяне на дата на декларацията по чл. 11, според уеднаквената практика на ВКС,

датата на подписване на декларацията е задължителен реквизит,

удостоверяващ спазването на предвидения в закона времеви период за нейното подписване, записва съдът.

Тази декларация (чл. 11 ЗПП) не може да бъде подписана преди датата на събранието на инициативния комитет, тъй като преди този момент липсва приета от инициативния комитет декларация със съответното съдържание и утвърден образец. Декларацията не би могла да се подпише и след момента на провеждане на учредителното събрание, казва съдията.

В конкретния случай сле като попълнените и подписани декларации за индивидуално членство по чл. 11 ЗПП не съдържат дата като техен реквизит, не може да се приеме, че учредителното събрание е проведено съобразно изискванията на чл. 12, ал. 2 ЗПП, е посочено в подробно решение.

„Липсата на поставени дати в декларациите прави неясен конкретния момент на извършване на волеизявлението и препятства преценка дали към датата на провеждане на учредителното събрание съответните членове-учредители притежават необходимите качества и дали са налице обстоятелствата, относими за индивидуално членство на декларатора – гражданство, избирателни права съгласно българското законодателство, нечленуване в друга политическа партия, липса на законова забрана за партийно членство и др. подобни“.

Съдът отбелязва, че не е възможно да бъде формиран извод дали че учредителното събрание е проведено при спазване на разпоредбата на чл.12, ал.2 ЗПП, съответно че на същото валидно са взети решенията за учредяване на партията, приемане на устав и избор на ръководни органи, поради което заявлението за вписването в регистъра на политическите партии следва да се отхвърли на това конкретно формално основание.

Неспазването на изискването на чл. 12, ал. 2 и чл. 11, ал. 1 ЗЗП е достатъчно основание за отказ от регистрация на политическата партия в регистъра на политическите партии при Софийски градски съд, дори и при спазване на останалите законови изисквания, тъй като това не би могло да обуслови правен извод за основателност на заявлението.

Така мотивиран, Софийският градски съд отказва вписване в регистъра на политическите партии при Софийски градски съд на политическа партия „ТРЕТИ МАРТ“.

Решението може да се обжалва и протестира пред Върховния касационен съд в седмодневен срок от съобщаването му