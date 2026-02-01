Последни новини
Почина Васил Гатов, уважаван съдия в Апелативен съд – Пловдив

01.02.2026

Съдия Васил Гатов.

С много болка и тъга уведомяваме всички колеги и приятели, че днес ни напусна съдия Васил Гатов, съобщава Апелативен съд Пловдив.

Съдебната общност загуби уважаван магистрат и достоен  професионалист, отдал дълги години на правосъдието, с висок морал, почтеност и отдаденост в служба на закона и справедливостта.

Ние, съдиите и съдебните служителите от Апелативен съд – Пловдив, загубихме не само колега, но и състрадателен Човек с необятно сърце, който  помагаше на всички приятели и познати.

Кариерата му в съдебната система започва във Военен съд – Пловдив и продължава в Апелативен съд – Пловдив.

Ръководството, съдиите и служителите от Апелативния съд поднасят своите искрени съболезнования на семейството, близките, колегите и приятелите на съдия Гатов.

Поклонението ще се състои на 04.02.2026г.,сряда, от 14:00 часа на Централни гробища в град Пловдив.

Паметта му ще остане жива сред всички, които го познаваха, работеха с него и го обичаха.

Благодарим за уроците по човечност, Ваша чест!

 

