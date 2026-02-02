Президентът Илияна Йотова започва консултации с ПГ в 51-вото НС за назначението на служебен министър-председател

Президентът Илияна Йотова започва консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател с представители на парламентарните групи в 51-ото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател. Това съобщиха от пресцентъра на Президентството.

Йотова ще проведе първите консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател, записана в чл. 99, ал. 5 от Конституцията.

На 3 февруари, вторник, държавният глава ще проведе срещи на „Дондуков“ 2, както следва:

От 11.00 часа – представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС;

От 13.30 часа – представители на парламентарната група на „Продължаваме Промяната-Демократична България“

Йотова ще разговаря поотделно с деветте формации в парламента, преди да определи на кого от кандидатите за служебен премиер ще връчи мандат за съставяне на временно правителство.

Миналата седмица президентът разговаря с 10-те възможни кандидати. Петима потвърдиха, че са готови да оглавят служебен кабинет. Това са подуправителят на БНБ Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и заместниците му в одитната институция Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Йотова: Това не е моят избор, а на НС, което промени Конституцията

“ Що се отнася до това чия е отговорността, нека да бъдем наясно отсега. Ще имат помощта на президентската институция, но това не е моят избор. Изборът на следващия служебен министър-председател е на Народното събрание, защото те гласуваха тези промени в Конституцията като длъжностни лица, които трябва да поемат този пост, както процедурата и правилата, по които това да става, така че за мен разговорът с парламентарните групи също ще бъде изключително важен“, заяви Йотова, цитирана от БНР.