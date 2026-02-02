Последни новини
Home / Законът / Президентът Илияна Йотова започва консултации с ПГ в 51-вото НС за назначението на служебен министър-председател

Президентът Илияна Йотова започва консултации с ПГ в 51-вото НС за назначението на служебен министър-председател

De Fakto 02.02.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 152 Прегледа

Defakto.bg

Това не е моят избор,  а на НС, което промени Конституцията и посочи кои да бъдат бъдат избирани

 

   Президентът Илияна Йотова започва консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател  с представители на парламентарните групи в 51-ото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател. Това съобщиха от пресцентъра на Президентството.

  Йотова ще проведе първите консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател, записана в чл. 99, ал. 5 от Конституцията.

На 3 февруари, вторник, държавният глава ще проведе срещи на „Дондуков“ 2, както следва:

От 11.00 часа – представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС;

От 13.30 часа – представители на парламентарната група на „Продължаваме Промяната-Демократична България“

Йотова ще разговаря поотделно с деветте формации в парламента, преди да определи на кого от кандидатите за служебен премиер ще връчи мандат за съставяне на временно правителство.

Миналата седмица президентът разговаря с 10-те възможни кандидати. Петима потвърдиха, че са готови да оглавят служебен кабинет. Това са подуправителят на БНБ Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и заместниците му в одитната институция Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Йотова: Това не е моят избор,  а на НС, което промени Конституцията

“ Що се отнася до това чия е отговорността, нека да бъдем наясно отсега. Ще имат помощта на президентската институция, но това не е моят избор. Изборът на следващия служебен министър-председател е на Народното събрание, защото те гласуваха тези промени в Конституцията като длъжностни лица, които трябва да поемат този пост, както процедурата и правилата, по които това да става, така че за мен разговорът с парламентарните групи също ще бъде изключително важен“, заяви Йотова, цитирана от БНР.

About De Fakto

Проверете също

Министърът на правосъдието отстранява временно началника на затвора в София до изясняване на случая „Брендо“

По заповед на министъра на правосъдието Георги Георгиев се проверяват основанията, на базата на които …

Я, шефът на Софийския затвор поискал предсрочно освобождаване на осъдения за наркторафик Евелин Банев-Брендо

Шефът на Софийския централен затвор Борислав Чорбански преди дни е поискал от СГС предсрочно да …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване