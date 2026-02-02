Последни новини
Работна група на водещи юристи подготвя промени в Търговския закон за защита на българските и чуждестранни инвеститори

De Fakto 02.02.2026 Законът, Избрано

По инициатива на министъра на правосъдието се подготвят промени в Търговския закон

Предложенията за модернизация на търговското право, с които да се гарантира конкурентоспособност на българската икономика и защита на българските и чуждестранни инвеститори бяха обсъдени от работната група, сформирана от министъра на правосъдието Георги Георгиев.

„От няколко месеца работим по промени в Търговския закон, като целта ни е да отразим развитието на съдебната практика и преодолеем спорни положения, които създават несигурност пред бизнеса. Резултатите от работата ще бъдат представени пред бизнес-организациите и обсъдени широко с представители на адвокатурата“, заяви министър Георги Георгиев.

В работната група участват водещи представители на академичната общност, Висшия адвокатски съвет, Върховния касационен съд и представители на Министерство на правосъдието и Агенция по вписванията – проф. Огнян Герджиков, проф. Ангел Калайджиев, проф. Григор Григоров, доц. Таня Бузева, доц. Анета Антонова, проф. Захари Торманов, доц. Анна Станева, Александър Кацарски, Виктор Токушев, съдия Костадинка Недкова и съдия Тотка Калчева и др.

Целта на промените е прецизиране на уредбата на търговското представителство, наследяването на едноличния търговец, спорните моменти на наследяване на членствени правоотношения в търговски дружества, сделки с търговски предприятия и други. В процеса на работа се разгледат и предложения на Американската търговска камара в България, свързани с модернизиране на някои остарели институти в търговското ни законодателство, съобщават от Министерството  на правосъдието.

