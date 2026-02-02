Трима души с обвинения и „подписка“ след акцията срещу три от най-големите торент платформи, базирани в ЕС

Tрима души са с повдигнати обвинения и им е наложена мярка „подписка“ след акцията срещу три от най-големите торент платформи, базирани в Европейския съюз, за незаконно разпространение на материали, защитени с авторски права, съобщиха на пресконференция от прокуратурата.
Тримата обвиняеми са представители на трите спрени торента – ArenaBg, Zamunda и Zelka. Те са обвинени за създаване и поддържане на информационни системи за нерегламентирано разпространение на филми, музика, игри, софтуер и други форми, обект на авторско право. И на тримата е наложена най-леката мярка за неотклонение – „подписка“, защото, според преценката на Софийската районна прокуратура, няма опасност да попречат на разследването, нито да се укрият.
Прокурор Десислава Петрова от Софийската градска прокуратура обясни, че акцията е обхванала 44 обекта, извършени са 30 претърсвания и изземвания на адреси, включително на офиси на търговски дружества, на леки автомобили и обиск на лица.
Георги Коджаниколов, прокурор в Софийската районна прокуратура, посочи, че обвиненията са за създаване и поддържане на платформи за обмен на предмети на авторското право. Тримата обвиняеми дават обяснения, но предстои още работа по делото. Изготвени са искания и молби за международна правна помощ до САЩ. Той обясни, че до август 2023 г. законодателството е предвиждало административна санкция и глоба за престъпления, свързани с интелектуалната собственост и накърняване на авторското право. В момента работим по текст, който предвижда наказание от една до шест години затвор или в тежки случаи – от две до осем години, каза Коджаниколов.
Действията са проведени в рамките на общо четири разследвания – две на Софийската градска прокуратура и две на Софийската районна прокуратура.
В Градска прокуратура се разследва пране на пари, назначена е компютърна експертиза, като се проверяват съмнителни финансови потоци към страни в ЕС и извън съюза. Във връзка с разследването са изпратени шест молби за правна помощ и една европейска заповед за разследване.
От прокуратурата, МВР и ДАНС обявиха, че са амбицирани да ограничат до максимум компютърното пиратство и припомниха, че страната ни е единствената членка на Европейския съюз, която не може да се справи с този проблем.
Присъствието ни в черния списък на нарушителите в сферата на авторските права е една от причините България все още да не е член на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, което е лош знак към чуждестранните инвеститори.
Като припомни, че България е единствената страна от Европейския съюз, включена в т.нар. „Списък 301“ на САЩ заради недостатъчна борба с онлайн пиратството, Светослав Василев от Националната следствена служба коментира:
„Това би трябвало да е ясен сигнал към лицата, които имат намерение да се занимават с такава престъпна дейност, че ще бъдат посрещнати с цялата строгост на закона и с всички ресурси, които разполагат службите. На нас ни е пределно ясно, че с акцията срещу трите големи торен тракери няма да спре пиратството в България. Ние ще направим всичко възможно то да бъде сведено до минимум. По принцип, нито едно престъпление не може да бъде пресечено изведнъж и да бъде сведено до почти нулеви проценти, но това е една първа стъпка в правилната насока и тя е доста добре от ценена от Министерство на правосъдието на Съединените американски щати, както и от Департамента по вътрешна сигурност“.
ПП. Борислав Сарафов не взе участие в пресконференицията, въпреки, че от ПРБ обвявиха, че операцията е проведена под негово ръководство. Това стана повод за коментар, че акцията е незаконна, тъй като т.нар. и.ф. главен прокурор няма правомощия за подобни действия след 21 юли 2025 г., когато изтече временния му 6-месечен мандат на поста, но той не слиза от него.