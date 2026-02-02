Трима души с обвинения и „подписка“ след акцията срещу три от най-големите торент платформи, базирани в ЕС

Share Facebook

Tрима души са с повдигнати обвинения и им е наложена мярка „подписка“ след акцията срещу три от най-големите торент платформи, базирани в Европейския съюз, за незаконно разпространение на материали, защитени с авторски права, съобщиха на пресконференция от прокуратурата.

Тримата обвиняеми са представители на трите спрени торента – ArenaBg, Zamunda и Zelka. Те са обвинени за създаване и поддържане на информационни системи за нерегламентирано разпространение на филми, музика, игри, софтуер и други форми, обект на авторско право. И на тримата е наложена най-леката мярка за неотклонение – „подписка“, защото, според преценката на Софийската районна прокуратура, няма опасност да попречат на разследването, нито да се укрият.

Прокурор Десислава Петрова от Софийската градска прокуратура обясни, че акцията е обхванала 44 обекта, извършени са 30 претърсвания и изземвания на адреси, включително на офиси на търговски дружества, на леки автомобили и обиск на лица.

Георги Коджаниколов, прокурор в Софийската районна прокуратура, посочи, че обвиненията са за създаване и поддържане на платформи за обмен на предмети на авторското право. Тримата обвиняеми дават обяснения, но предстои още работа по делото. Изготвени са искания и молби за международна правна помощ до САЩ. Той обясни, че до август 2023 г. законодателството е предвиждало административна санкция и глоба за престъпления, свързани с интелектуалната собственост и накърняване на авторското право. В момента работим по текст, който предвижда наказание от една до шест години затвор или в тежки случаи – от две до осем години, каза Коджаниколов.

Действията са проведени в рамките на общо четири разследвания – две на Софийската градска прокуратура и две на Софийската районна прокуратура.

В Градска прокуратура се разследва пране на пари, назначена е компютърна експертиза, като се проверяват съмнителни финансови потоци към страни в ЕС и извън съюза. Във връзка с разследването са изпратени шест молби за правна помощ и една европейска заповед за разследване.