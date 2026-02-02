Време e да пратим в правната история понятието за особено тежкия случай  

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Д-р Васил Крумов Петров, съдия в Софийския районен съд

Шанс за съдията да ошамари дееца

Мине се не мине и някой „герой“ вземе, че се нашмърка след купон и сгази баба с внуче, бременна жена или двама-трима пешеходци. Или някоя много нагла счетоводителка или директорка на банков клон присвои голяма сума пари. Тогава наказателният съдия у нас се сеща, че редица състави в Наказателния кодекс имат квалифицирани състави за „особено тежък случай“, които му позволяват да „ошамари“ дееца с по-голямо наказание от това по основния състав. Склонността на съдията да приложи такъв състав, разбира се, е по-голяма по медийни дела и особено ако съдията има повод да се покаже като tough on crime. Самият институт на „особено тежкия случай“ обаче е твърде проблематичен.

2. Зло, донесено от комунистите. Или не съвсем…

В действия в периода 1896-1951 г. Наказателен закон, съставен на основите на достиженията на немската класическа школа, състави с „особено тежки случаи“ няма. Такива състави се появяват в няколко разпоредби на Военно-наказателния закон от 1937 г. и то в изменения, приети през 1941 г., по време на Втората световна война. Нека посочим тези хипотезите:

Съгласно чл. 102 ВНЗ, ред. 1941, съзаклятие за извършване на някое от престъпленията по чл. чл. 96 и 97 [разпространяване на зловредни слухове, респ. издаване на военни сведения за армията, все във военно време] се наказва: със строг тъмничен затвор доживот или не по-малко от 10 години. В особено важни случаи наказанието е смърт.

Съгласно чл. 142 ВНЗ, ред. 1941 военно лице, което не изпълни или небрежно изпълни общите длъжности на караулната или конвойната служба в немаловажни случаи, се наказва с военен затвор до една година или гарнизонно или казармено запиране.

А във военно време, или в особено важни случаи, като пожар, наводнение, размирици или друго подобно обществено бедствие, както и когато вследствие на допусната нередовност е последвало пожар, кражба, изгубване на пазеното, бягство на затворник или пък други някои важни вреди за службата или пазения имот, наказанието е: военен затвор.

Съгласно чл. 148 ВНЗ, ред. ако престъпленията, предвидени в предходните два члена [самоволно освобождаване или допускане да избяга затворник или пленник от страна на караулен или конвоен член, респ. присвояване, или умишлено унищожаване или повреждане на поверения за пазене имот, или е помагачество за същото на други лица от страна на началник на караул, часовой или разводач] са извършени във военно време, наказанието е: строг тъмничен затвор не по-малко от пет години, а в особено важни случай – смърт.

Според чл. 177, ал. 2 ВНЗ, ред. 1941, военен или приравнен, който по непредпазливост стане причина да се загубят или повредят поверени му по служба за пазене или разпореждане държавни или частни пари или вещи, в особено важни случаи или военно време, ако изгубването или повреждането е затруднило снабдяването във войската, наказанието е военен затвор и глоба до пет хиляди лева.

Както се вижда, тези състави са приложими било само във военно време, било само по отношение на деяния на военни и приравнени на военните лица. Предвидени са несъмнено с оглед конюнктурата на Втората световна война и целят да дадат възможност на военното правосъдие да покаже свирепост на закона, желана от властите по време на Световната война.

Скоро след преврата на 9 септември 1944 г. новата социалистическа власт бърза да покаже себе си още по-свирепа и безкомпромисна и от старата.

Така, в приетата на 26 януари 1945 г. Наредба закон за защита на народната власт е предвидено по-високо наказание (доживотен затвор или смърт) спрямо основния състав за „за тежки случаи“ на разрушаване военни материали, инсталации, цистерни, железопътни, пощенски, телеграфни, телефонни и минни съоръжения, водни или очистителни инсталации, държавни или обществени сгради и др. подобни, както и унищожаване или разграбване на обществени хранителни припаси и други материали – чл. 2.

Тежка телесна повреда на военнослужещ, милиционер или милитаризиран в българската народна войска или милиция или такива лица на съюзна или приятелска държава при или по повод изпълнение на служебния им дълг – чл. 9, ал. 2.

Стопански саботаж или неизпълнение на държавни наряди и поръчки по чл. 10.

За чисто стопански деяния в мирно време смъртно наказание е предвидено в приетата на 8 септември 1945 г. Наредба закона за снабдяването и цените, в която редица наказателни състави препращат за наказанието към състава на стопанския саботаж по чл. 10 от НЗЗНВ.

Всички тези състави, доразвити и в други норми, впоследствие влизат в първия социалистически Наказателен закон от 1951 г. и в първия социалистически Наказателен кодекс от 1956 г., като състави на „особено тежки случаи“. Така например, вредителството по чл. 85 НК 1956 се наказва с лишаване от свобода до 10 години, а в особено тежки случаи – със смърт.

Какво е особено тежък случай, НК 1956 г. не дефинира, но в теорията (Ненов, Ив. Наказателно право. Особена част. Т. I. С., 1956, с. 106) се приема, че „особената тежест на престъплението може да бъде свързана с качеството на субекта и обсега на неговото вредителстко деяние; естеството на засегнатите стопански отношения…, характера, значението и размера на евентуалните вредоносни резултати и т.н.“

В сега действащия НК от 1968 г. жадуваната от юристите легална дефиниция на особено тежкия случай е налице – съгласно чл. 93, т. 8 НК „Особено тежък случай“ е този, при който извършеното престъпление с оглед на настъпилите вредни последици и на други отегчаващи обстоятелства разкрива изключително висока степен на обществена опасност на деянието и дееца.

Всеки пеналист в България би се заклел, че дефиницията на НК е достатъчна за обективното приложение на съставите на по-тежко наказуемите състави. И наистина, деянието, за да е престъпно, трябва да има в себе си от онова социално зло, онази отрова, наречена „обществена опасност“ (понятие, чийто зародиш се свързва с италианския социалист професор по наказателно право Енрико Фери, впоследствие възприето в законодателството на страните от Източния блок). „Обществената опасност е основно, обективно, неюридическо качество на престъплението, което дава неговата материална характеристика и ясно показва защо именно в тези случаи се прибягва до използване наказанието, като специфична форма на държавна принуда: касае се за прояви, които засягат основите на нашите обществени отношения и накърняват интересите на гражданите“ (Ненов, Ив. Наказателно право. Обща част. Кн. I. Ред. А. Стойнов. С., 1992, с. 234-235). Това е лайтмотивът, който социалистическата позитивистка школа учи и който се е загнездил през десетилетията в умовете на юристите, по отношение на понятието „обществена опасност“ – неюридическо материалистическо свойство на деянието, което обективно може да открие и измери.

При престъпленията, които представляват „особено тежък случай“, просто тази отрова е в много завишени количества – и при това тази прекомерност се открива както у дееца, така и в деянието му. Съдията просто ще „замери“ количествата и ще установи това така ли е, или не. Доколко това е убедително и има значение?

3. Бланкетните понятия и принципа на законоустановеността на престъпленията и наказанията

Когато един пеналист чуе за „бланкетно понятие“, веднага му изниква асоциация с бланкетни наказателноправни норми.

Но в общата теория на правото и в административното право бланкетните понятия се свързват преди всичко с въпроса за дискрецията/целесъобразността.

„Бланкетното или неопределеното правно понятие се характеризира с това, че то определя само една идейна рамка на някакво съдържание, без обаче да определя конкретно самото съдържание. Обществено необходимите изисквания в общежитието способстват да се вложи в тази идейна рамка най-подходящото съдържание с оглед на разбиранията, които господстват в даден момент от развитието на общежитието. Бланкетно е например понятието „добри нрави“: едно поведение ще бъде съобразно или противно на „добрите нрави“ с оглед на разбиранията, които господстват в даден момент от развитието на общежитието. Бланкетни са също например понятията „обществена полза“, „народно здраве“, „народно спокойствие“, „държавна сигурност“, „добър домакин“, „добросъвестност“ и т. н. Едно определение за всяко от тези понятия, което да разкрива тяхното конкретно съдържание, очевидно не може да се даде, защото това съдържание е промeнчиво и разтегливо. Все пак, всяко от тези понятия чертае една идейна рамка, вън от която не може да се излезе.“ (Бончев, Б. Полицейско право. С., 1942, т. 13).

Употребата на бланкетно понятие при очертаване на правомощия на държавен властнически орган е признак на даване на дискреционни правомощия на този орган. В рамките на законово дадения бланкет държавният орган има повече или по-малко широка свобода да приеме едно или друг решение (Бончев, Б. Полицейско право. С., 1942, т. 50).

Употребата на бланкетни понятия при формулиране на тежко наказуеми състави на престъпления, т.е. учредяващи възможността наказателният съдия в условията на дискреционна преценка да наложи по-високо наказание за престъпното деяние от това по основния състав, обаче пряко нарушава принципите на законоустановеност на престъпленията и наказанията.

Но, българският пеналист ще възрази – тука няма дискреция, защото наказателният съдия просто установява от фактите по делото колко точно „обществена опасност“ се е насъбрала в процесния казус и ако установи обективно наличието на „изключително висока степен“ на концентрация на това нещо, тогава прилага по-тежко наказуемия състав.

Тази приспивна приказка, която у нас се повтаря и ще се повтаря, докато позцнатото само на Изток социалистическо понятие „обществена опасност“ продължава да съществува в наказателния закон, обаче не може да омае несоциалистическия, закърмен със западно наказателно право Съд в Страсбург.

Последният, при приложението на чл. 7 ЕКПЧ е посочил изискванията към формулировките на съставите на престъпления и наказанията, които се налагат за тях. Задължението на държавите членки е формулировката на наказателния закон да отговаря на изискването за предвидимост и яснота. Деецът трябва да знае от формулировката на съответната наказателна разпоредба кои действия и/или бездействия ще го правят наказателно отговорен и какво наказание ще бъде наложено за извършеното действие и/или бездействие (Cantoni v. Framce, 1996, § 29; Kafkaris v. Cyprus [GC], 2008, § 140; Del Río Prada v. Spain [GC], 2013, § 79). Използването на прекалено неясни понятия и критерии при тълкуването на законодателна разпоредба може да направи самата наказателна разпоредба несъвместима с изискванията за яснота и предвидимост по отношение на ефектите ѝ (Liivik v Estonia, 2009, § 96-104)

Въпрос на време е някой адвокат да формулира читава жалба с нарочно оплакване и сравнително изследване за множество еднакви случаи, в едни от които българският наказателен съд приема, че има, а в други приема, че няма, „особено тежък случай“, та Съдът в Страсбург да констатира несъвместимостта с принципа на предвидимост и яснота на престъпленията и наказанията по чл. 7 ЕКПЧ на бланкетното понятие от социалистиеското право „обществена опасност“.

4. От когнитивен дисонанс страдаха и пак ще страдат, или една поучителна история по аналогичен случай от наше село

Хората, включително юристите, са склонни да търсят последователност в своите представи за нещата и за правото и възприятия. И така, какво се случва, когато една нова важна информация и представа е в конфликт с друга,

по-рано поддържана представа? Терминът когнитивен дисонанс се използва, за да опише чувствата на дискомфорт, които произтичат от съвместяването на две противоречиви представи/информации.

Пример от скорошното развитие в наказателното ни право и процес. Освен соцпонятието „обществена опасност“ и постулатите за прилагането му, на които пеналистите у нас с десетилетия са учени, друго учение, което соцправото у нас беше насадило бе тезата за допустимостта на кумулиране на наказателна и административнонаказателна отговорност. Приемаше се, че деецът може да носи едновременно наказателна и административнонаказателна отговорност в случаите, когато с извършеното от него деяние са нарушени едновременно наказателна и административнонаказателна норма с различни обекти на защита. И защо не? Престъплението е деяние с обществена опасност, а пък административното нарушение само накърнява установения ред на държавното управление. Между двете има китайска стена. Именно по тази причина в законодателството ни има случаи на дублирания на състави на престъпления в НК и на административни нарушения в разните административни закони. На соцюриста, закърмен с понятието за „обществена опасност“, това не би правило впечатление, но Съдът в Страсбург не е сукал от същите гърди. И след няколко осъдителни решения против държавата в крайна сметка от Съда в Страсбург и ВКС реши да обърне практиката и прие ТР 3/2015 г., ОСНК, с което разби на пух и прах редица представи на соцпеналистите у нас.

Съпротивата и възмущението на пеналистите против представата, че наложено административно наказание някак си може да блокира възможността държавата на преследва по реда на НПК дееца и да има дублаж на състави в НК и на административни нарушения в специални закони трая няколко години. Възмущаваха се: Как така?! Та, нали ние си знаем от едно време постулатите за обществената опасност, престъплението, административното нарушение, разграничението и кумулирането на отговорностите? Какви са тези Европейски конвенции и измишльотини? На Запад не са ли чели Стайнов, Ненов, Дерменджиев…[подсказка: не, не са].

Изрази като „Сипе огън и жупел“, „Пяна му излиза на устата“ и др. не са случайни. Пример за такава реакция от един закърмен със соцправото български пеналист е докладът на доц. Николета Кузманова „За принципите на наказателното право в тълкувателно решение № 3/2015 г. на Общото събрание на наказателната колегия на ВКС. – В: Научни четения на тема „Правни норми и правни принципи“. Сборник доклади от научна конференция, организирана от катедра „теория и история на държавата и правото“ и катедра „Наказателноправни науки“ на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, проведена в София на 15 май 2017 г. С., 2017, 296-314, който препоръчвам да се прочете.

Сега, от дистанцията на времето, нещата като че ли са поуталожени. В крайна сметка пеналистите постепенно свикват и трябва да свикват с приложението на ЕКПЧ във вътрешното право и с факта, че постулатите на соцправото не са непроменими.

Същото ще се случи и със соцпонятието за „особено тежкия случай“. Ще има 2-3 решения на Съда в Страсбург, установяващи нарушение на чл. 7 ЕКПЧ. Ще последват дела за възобновяване на влезли в сила наказателни присъди. Ще се редуцират наказания на шофьори, сгазили баби, деца, бременни. По ЗОДОВ ще се платят обезщетения за „надлежаното“ по състава с „особено тежък случай“. Пеналистите в когнитивен дисонанс ще заклеймяват лошия западнячески Съд в Страсбург и ще хвалят соцправната традиция. Но ще минат 2-3 години и ще се примирят.

Въпросът е обаче защо трябва да допуснем това да се случи и не трябва ли да вземем мерки за спазване на чл. 7 ЕКПЧ, преди да е станало?