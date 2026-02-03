До 16.02.2026 г. ВКС приема заявления за участие в процедура за избор на граждански съдия в КАК на Съдийската колегия

До 16.02.2026 г. във ВКС ще се приемат заявления за участие в процедура за избор на един член на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия със специализация по гражданско право

За попълване на състава на Комисията по атестирането и конкурсите предстои провеждането на процедура по избор от Пленума на Върховния касационен съд (ВКС) на един действащ съдия за неин член със специализация по гражданско право.

Съставът на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет включва четирима членове от квотата на действащите съдии, избрани по реда на чл. 37, ал. 5 от ЗСВ от Пленума на Върховния касационен съд – двама със специализация по гражданско право и двама със специализация по наказателно право.

На 27.02.2026 г. изтича едногодишният срок, за който Георги Мулешков – съдия в Окръжен съд – София, е избран да изпълнява задълженията на член на Комисията по атестирането и конкурсите.

Затова до ръководителите на апелативните, окръжните и военните съдилища са изпратени писма относно възможността за подаване във Върховния касационен съд на заявления от съдиите за участие в процедурата в срок до 16.02.2026 г. включително .

Към заявленията трябва да се приложат автобиография и документи за съответствие с изискванията на чл. 37, ал. 4 от ЗСВ. Кандидатите следва да отговарят и на критериите, предвидени във Вътрешните правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС. На членовете на Комисията е предоставена възможност да участват дистанционно чрез видеоконферентна връзка в провеждането на заседанията.

Документите се подават лично, по пощата, по електронен път: sandra_mladenova@vks.bg, или по факс: 02/9883985.