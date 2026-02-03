ПП-ДБ пред Йотова: Служебният кабинет трябва да „спре кранчето на модела „Борисов – Пеевски“ и да приключи казуса „Сарафов“

Президентът Илияна Йотова прие на консултации втората по големина парламентарна сила. Срещата е част от процедурата за избор на служебен премиер.

„Трябва да отговорим на очакванията на българските граждани – те поискаха честни и прозрачни избори, добра организация на изборите, за да върнем и доверието в българските институции и изборния процес“, каза държавният глава.

„На първо място трябва да има вътрешен министър, който да осигури честни избори. На второ място да има правосъден министър, който да предложи нов изпълняващ длъжността главен прокурор. Тъй като именно главният прокурор осигури чадър на купувачите на гласове преди малко повече от година.

На трето място трябва да бъде направено така, че отпуснатите пари на общините да не служат за купуване на гласове“ – каза пред държавния глава Ивайло Мирчев.

Според него и Божидар Божанов служебният кабинет трябва да „спре кранчето на модела „Борисов – Пеевски“„. Според формацията не трябва да се повтаря и предното служебно правителство.

„Една от тежките задачи, която има огромен ефект, е изпълняването на критериите за оставащите 3 млрд. средства от Плана за възстановяване и устойчивост. Има още 40 закона за гласуване до края на юни, заяви Асен Василев, но тези закони все още не са внесени от кабинета „Желязков““, каза той.

Най-вероятно служебният кабинет ще трябва да свиква извънредни заседания и да се изпълнят необходимите реформи“, допълни Василев.

Той също подчерта важността на провеждането на прозрачни избори. „Трябва да погледнем и към другите тежки задачи към служебното правителство. Една от тях, която има огромен ефект и върху финансите, здравеопазването, образованието, както и на регионалната политика и транспорта„, каза председателят на ПП.

Атанас Атанасов (ДСБ) каза, че служебното правителство трябва да има смелостта да предприеме кадрови промени в службите за сигурност, включително в ДАНС, с цел гарантиране на честни избори. Той посочи, че настоящият изпълняващ длъжността председател на агенцията носи отговорност за провала на машинното гласуване на местните избори и подчерта, че правителството има правомощия да назначи ново ръководство. Атанасов добави, че от обявяването на оставката на редовния кабинет до момента са извършени значителен брой кадрови промени във върховете на службите, което допълнително налага внимателен контрол от страна на бъдещия служебен кабинет.

Акад. Николай Денков отбеляза, че в реалната политическа среда служебното правителство не може да се ограничи само с организацията на изборите. По думите му всеки министър трябва още в началото да идентифицира „заложените мини“ в съответното ведомство, като нарушения и рискове, оставени от предишни управления и своевременно да ги извади на светло, за да бъдат неутрализирани. Той постави въпроса за ръководството на службите и необходимостта от анализ и използване на констатациите на Конституционния съд за ограничаване на злоупотребите в изборния процес.

На президента Йотова предстоят още шест срещи с паралемнарни групи, без Възраждане, които отказаха да участват в консултациите.