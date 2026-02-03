Правна комисия подкрепи и за второ четене двойния стандарт спрямо българските граждани във и извън Европейския съюз

Гласовете на ГЕРБ, ИТН, БСП и „Възраждане“ парламентарната комисия по правни и конституционни въпроси прие и на второ четене ограничаването на броя на секциите за гласуване в т. нар. трети страни.
Така в държавите, които не са членки на Европейския съюз, максималният брой секции, извън дипломатическите и консулските мисии, може да е 20. Предложението е на „Възраждане“.
Срещу ограничението гласуваха ПП-ДБ, ДПС-НН, АПС, МЕЧ и „Величие“.
Правна комисия в Народното събрание реши секциите в страните извън ЕС, извън дипломатическите и консулски представителства, да бъдат ограничени до 20.
Не беше приета идеята на МЕЧ към ЕС да бъдат добавени още Великобритания, Северна Ирландия, САЩ и Канада.
Беше отхвърлено предложението на ПП-ДБ секциите в държавите извън ЕС да бъдат ограничени не до 20, а до 100.
Беше отхвърлено предложението на ПП-ДБ, за да се избегне риск от злоупотреба с електронните заявления ЦИК да изисква допълнителна проверка чрез съобщение на посочен телефонен номер. Не мина и предложението декларацията по образец да се попълва и подписва пред членовете на СИК.
Комисията реши да отложи създаването на район „Чужбина“ от 1 януари 2028 година. Причината е липсва механизъм, според който да се определи броя на мандатите в тази район.