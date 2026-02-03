Последни новини
Home / Законът / Правна комисия подкрепи и за второ четене двойния стандарт спрямо българските граждани във и извън Европейския съюз

Правна комисия подкрепи и за второ четене двойния стандарт спрямо българските граждани във и извън Европейския съюз

De Fakto 03.02.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 147 Прегледа

Defakto.bg

Гласовете на ГЕРБ, ИТН, БСП и „Възраждане“ парламентарната комисия по правни и конституционни въпроси прие и на второ четене ограничаването на броя на секциите за гласуване в т. нар. трети страни.

Така в държавите, които не са членки на Европейския съюз, максималният брой секции, извън дипломатическите и консулските мисии, може да е 20. Предложението е на „Възраждане“.

Срещу ограничението гласуваха ПП-ДБ, ДПС-НН, АПС, МЕЧ и „Величие“.

Правна комисия в Народното събрание реши секциите в страните извън ЕС, извън дипломатическите и консулски представителства, да бъдат ограничени до 20.

Не беше приета идеята на МЕЧ към ЕС да бъдат добавени още Великобритания, Северна Ирландия, САЩ и Канада.

Беше отхвърлено предложението на ПП-ДБ секциите в държавите извън ЕС да бъдат ограничени не до 20, а до 100.

Беше отхвърлено предложението на ПП-ДБ, за да се избегне риск от злоупотреба с електронните заявления ЦИК да изисква допълнителна проверка чрез съобщение на посочен телефонен номер. Не мина и предложението декларацията по образец да се попълва и подписва пред членовете на СИК.

Комисията реши да отложи създаването на район „Чужбина“ от 1 януари 2028 година. Причината е липсва механизъм, според който да се определи броя на мандатите в тази район.

 

About De Fakto

Проверете също

ПП-ДБ пред Йотова: Служебният кабинет трябва да „спре кранчето на модела „Борисов – Пеевски“ и да приключи казуса „Сарафов“

Президентът Илияна Йотова прие на консултации втората по големина парламентарна сила. Срещата е част от …

ВАС остави в сила решението на Адм. съд – Бургас за отмяна на таксите за паркиране в града

   Върховният административен съд остави в сила решението на Административен съд – Бургас,  с което …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване