Президентът Йотова отклони предложение на ГЕРБ за нов председател на НС , който да е нов кандидат за служебен премиер

Най-важната цел е провеждането на честни, прозрачни и добре организирани избори, каза президентът Илияна Йотова в началото на консултациите с ГЕРБ-СДС в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател. Държавният глава отбеляза, че това „беше и желанието на стотици хиляди български граждани, които протестираха“.

Правим всичко възможно в ситуацията, в която сме, да има първата възможна дата за провеждане на избори. Нямаме никакво намерение да отлагаме изкуствено и да разтягаме във времето. Водени сме от желанието да чуем всички – както кандидатите (за служебен премиер), така и парламентарните групи, както и да се съобразим с празниците, защото се полага на хората и те го заслужават, коментира Йотова.

Избор на нов председател на Народното събрание е изцяло в ръцете на депутатите, каза президентът относно предложението на ГЕРБ-СДС да бъде избран нов председател на парламента, така че да има и нов кандидат за служебен премиер.

Заместник-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Деница Сачева заяви, че партията предлага възможност за избор на служебен министър-председател и извън вече обсъжданите имена, включително сред останалите 239 народни представители, като партията е готова да подкрепи и нов избор на председател на НС, който да поеме този конституционен ангажимент.

То в никакъв случай не може да бъде мое желание или препоръка, още по-малко избор на конкретен човек, защото съм от хората, които дълбоко вярвам в разделението на правомощията на властите, каза още Йотова.

„Ще предложа и на останалите парламентарни групи, защото разбирам, че това е вашето предложение, но в малкото време, което имаме евентуално до изборите, честно казано, не знам дали това е възможно“, заяви президентът.

Според Конституцията председателят на Народното събрание е една от десетте длъжности, от които държавният глава може да избере служебен премиер.

Предстоят ни трудни моменти следващите месеци, но целта ни е обща – прозрачни и честни избори и работеща държава – както до съставяне на служебен кабинет, така и по време на неговата работа до редовно правителство, обясни Илияна Йотова. Президентът посочи, че консултациите са част от конституционната процедура, но не могат да бъдат в никакъв случай формални.

След последните промени в Конституцията Народното събрание е постоянно действащ орган, каза Йотова. Според нея това сочи, че политическата отговорност не се прекъсва, а напротив, тя става още по-споделена между законодателната власт, изпълнителната власт, между Министерския съвет и Народното събрание. Надявам се на конструктивна работа и занапред, добави Йотова.

Илияна Йотова отбеляза, че след промените в Конституцията трябва да избере служебен премиер между точно определени десет лица. Те са избрани от Народното събрание, посочи президентът. За съжаление, половината от тях отказаха, водени от различни съображения – както с политически характер, така и ограничения, свързани с националното и европейско законодателство. Ще изпълня конституционните си правомощия и ще възложа мандат на един от тях, коментира държавният глава.

Днешните консултации са свързани с вашата преценка за най-важните и неотложни въпроси, които трябва да решава страната ни в следващите месеци. Вашите оценки и позиции ще ми помогнат, за да избера кой от съгласилите се петима ще бъде най-подходящ. Ще взема предвид всички ваши съображения и позиции, но ще взема своето решение най-вече според моето разбиране за интересните на държавата и на гражданите, каза още Илияна Йотова.

Миналата седмица Йотова се срещна с всички потенциални служебни премиери, заемащи длъжностите, посочени в Конституцията.

Петима от тях изразиха готовност да поемат поста – подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев, както и заместник-председателите на Сметната палата Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

По-късно днес предстои разговор и с „Продължаваме промяната – Демократична България“.