ВАС потвърди решение на Столична община за предварително зимно почистване на Витоша

ВАС окончателно потвърди предварителното изпълнение на обществената поръчка за зимно поддържане и почистване на пътищата в Столична община и природен парк „Витоша“

Върховният административен съд остави в сила определение на Комисия за защита на конкуренцията, с което е допуснато предварително изпълнение на решениет от 30 октомври 2025 г. на заместник кмета на Столична община . С него е определен изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Услуги по зимно поддържане и почистване на пътища на територията на Столична община по 2 обособени позиции, в частта по обособена позиция №1 с предмет: „Услуги по зимно поддържане и почистване на пътищата на територията на природен парк Витоша“, процедура открита с Решение на възложителя.

Върховните съдии приемат, че решението на КЗК съответства на две от условията, които позволяват да бъде допуснато предварително изпълнение на решението за избор на изпълнител. Това са наличието на съществени обществени интереси, както и реална опасност от поява на значителни вреди (чл. 205, ал. 4 от Закона за обществените поръчки).

Правилно е преценено, че предварителното изпълнение е от съществено значение не само за възложителя, но и за осигуряване на защита на живота, здравето на всички потребители на услугата, касаеща зимно поддържане и почистване на пътищата на територията на природен парк „Витоша“. Целта на тази услуга е да се предотврати неконтролирано натрупване на снежни маси в района на природния парк, както и осигуряване на превенция срещу образуването на поледици и снегонавявания, които са предпоставка за пътно-транспортни произшествия за неограничен брой лица.

За допускане на предварително изпълнение на поръчката не е необходимо наличие на екстремни обстоятелства към момента на решението на КЗК, тъй като метеорологичната обстановка през зимен период в планинска област се променя бързо и неочаквано. Това от своя страна ограничава времевия период за реакция за почистване на пътната мрежа и осигуряване живота и здравето на ползващите я лица. поради което за мотивиране.

В тази връзка решението на КЗК се явява в интерес на обществото предвид спецификата на предмета на конкретната обществена поръчка. В случая е доказана и липсата на възможност за изпълнение на дейностите чрез удължаване на предходен договор или по друг начин.

Съдебния състав на ВАС споделя становището на Комисията, че допускането на предварително изпълнение на процесния акт на възложителя би защитило в по-голяма степен обществения интерес, който има превес над индивидуалния икономически интерес на жалбоподателя.

Определение по административно дело № 12455/2025 г. е окончателно.