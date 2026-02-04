Последни новини
Home / Законът / До две седмици съдът се произнася по искането на АПС за вписване в Регистъра на партиите

До две седмици съдът се произнася по искането на АПС за вписване в Регистъра на партиите

De Fakto 04.02.2026 Законът Напишете коментар 181 Прегледа

Defakto.bg

До две седмици Софийският градски съд ще се произнесе по искането на Алианса за права и свободи, партията да бъде вписана в Регистъра на политическите партии. Съдебното заседание продължи по-малко от 2 минути.

Прокуратурата не възрази срещу молбата на формацията около бившия лидер на ДПС Ахмед Доган, която означава, че ако съдът постанови вписването на АПС, няма да протестира решението пред Върховния касационен съд и то ще може да влезе преди началото на предизборната кампания за 52-рото Народно събрание.

На 9 януари 2026 г. формацията съобщи във Фейсбук, че е подала в Софийски градски съд документи за регистрация като политическа партия.

На 15 ноември 2025 г. партията проведе Учредително събрание, на което Ахмед Доган беше избран за почетен председател с оперативни функции.

Партията ще се ръководи от четирима съпредседатели, избрани от събранието – Танер Али, Димитър Николов, Севим Али и Хайри Садъков. 

About De Fakto

Проверете също

Христина Лулчева встъпи в длъжност като окръжен прокурор на Окръжна прокуратура-София

На  04.02.2026 г., на официална церемония в Съдебната палата Христина Лулчева встъпи в длъжност административен …

Прокурорската колегия избра Анелия Стойчева за шеф на Районна прокуратура – Силистра

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно с 9 гласа „за“ избра Анелия Стойчева – …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване