До две седмици съдът се произнася по искането на АПС за вписване в Регистъра на партиите

До две седмици Софийският градски съд ще се произнесе по искането на Алианса за права и свободи, партията да бъде вписана в Регистъра на политическите партии. Съдебното заседание продължи по-малко от 2 минути.

Прокуратурата не възрази срещу молбата на формацията около бившия лидер на ДПС Ахмед Доган, която означава, че ако съдът постанови вписването на АПС, няма да протестира решението пред Върховния касационен съд и то ще може да влезе преди началото на предизборната кампания за 52-рото Народно събрание.