Федералният съдия Фред Биъри с 500 думи освободи 5-годишния Лиъм и баща му, задържани от ICE за депортиране

Един от многото обезпокоителни образи, появили се от скорошния скок на ICE в Минеаполис, беше този на 5-годишния Лиъм Конехо Рамос, със синята си шапка на зайче, стоящ в януарския студ с ръка на федерален служител, стискаща раницата му със Спайдърмен.
Това пише американският журналист „Ню Йорк Таймс“.статия на
Лиъм и баща му, Адриан Конехо Ариас, потърсил убежище от Еквадор, бяха отведени от Минесота в Тексас и задържани в център за задържане извън Сан Антонио. Адвокатите от тяхно име, подадоха петиция за издаване на habeas corpus, древен съдебен принцип, забраняващ на правителството да задържа някого под стража, без да предостави правно обоснована причина за това.
В събота Фред Биъри, федерален съдия в Западния окръг на Тексас, уважи петицията им, освобождавайки ги.
Той отбелязва, че решението на съдия Биъри – привлякло вниманието на юридическите среди и извън тях – е много повече от сух пример за съдебни разсъждения, казва журналистът.
Това е страстно, ерудирано и на моменти пакостливо прозаично произведение, пише той.
Това може би не е изненадало някои наблюдатели на съдебните заседатели в Тексас. Съдия Биъри, който беше назначен на федералното съдийско място от президента Бил Клинтън през 1994 г., е известен със своито остроумие и писателски усет. Неговата съдебна заповед по дело от 2013 г., свързано със стриптийз клубове в Сан Антонио, е известна с литературните си алюзии („да се разголи или да не се разголи“) и нахалните си двойни смисли. Профил от 2023 г. в списание San Antonio Lawyer го нарича „ съдия,който казва малко повече “.
Допълнителното в този случай онова, което е било рутинно решение, се е превърнало в щателна критика на подхода на администрацията на Тръмп към управлението.
В по-малко от 500 думи съдия Биъри събира литература, история, народна мъдрост и Писание, за да оспори теорията за изпълнителната власт, която е определила второто президентство на Тръмп, описва
Становище и разпореждане на съда
Пред съда е петицията на търсещия убежище Адриан Конехо Ариас и петгодишния му син за защита на Великия закон habeas corpus . Те не търсят нищо повече от минимум справедлив процес и върховенство на закона.
Като съпоставя habeas corpus със скромните претенции на бащата и сина, внушавайки, че това, което прави заповедта „Велика“, е именно способността ѝ да защитава основното право на обикновените хора да не бъдат затваряни произволно. Съдията изисква от правителството
или да предостави причини за задържането им, или да ги освободи.
По-важната му теза обаче е, че пренебрегването на гаранцията за habeas corpus, (според настоящата политика за депортиране,)
е заплаха за целостта на самия американски конституционен ред.
Случаят води началото си от зле замисленото и некомпетентно прилагано правителствено преследване на дневни квоти за депортиране, очевидно дори ако това изисква травмиране на деца. Този съд и други редовно изпращат хора без документи в затвора и нареждат депортирането им, но го правят чрез надлежни законови процедури, е комнетрът на журналиста.
Съдията обръща внимание на грандиозността и небрежността на позицията на администрацията, като същевременно предполага, че прекаляването ѝ отразява по-зловещо намерение.
1. „Той е изпратил тук тълпи от офицери, за да тормозят нашия народ.“
2. „Той е подбудил вътрешно въстание сред нас.“
3. „За разквартируването на големи групи въоръжени войски сред нас.“
4. „Той е държал сред нас, във времена на мир, постоянни армии без съгласието на нашите законодателни органи.“
С наближаването на 250-годишнината от американската независимост, президентът е избран за крал Джордж III. Безразличието на федералното правителство към хабеас исковете го поставя от грешната страна на историческата пропаст между индивидуалната свобода и неограничената държавна власт и по този начин го противоречи на основополагащите документи на Републиката.
Това досадно неудобство, наречено Четвъртата поправка:
Правото на хората да бъдат защитени по отношение на личната си сигурност, домовете, документите и имуществото си от неоснователни претърсвания и изземвания не може да бъде нарушавано и заповеди не могат да бъдат издавани освен при наличие на основателна причина, подкрепена с клетва или потвърждение, и подробно описваща мястото, което ще бъде претърсено, и лицата или вещите, които ще бъдат иззети.
От конституционна гледна точка съдията установява, че администрацията е нарушила Четвъртата поправка и е пренебрегнала разделението на властите. Това се нарича
лисицата, пазеща кокошарника, тъй като изпълнителната власт има потенциал да бъде хищническа, тя трябва да бъде контролирана от съдебната власт..
Съдия Биъри вероятно изпраща и лукаво послание към колегите си от Върховния съд на САЩ, които са гледали благосклонно много от обширните претенции на г-н Тръмп за изключителна изпълнителна власт, пише журналистът.
От разказа се разбира, че езикът, на който съдията произнася решението си, също изпраща послание, в този случай до самия президент.
Главните букви са отличителен белег на стила на г-н Тръмп, както и на американския юридически жаргон. Параграфът, с който се одобрява петицията, е пълен с главни съществителни, което прави още по-поразително, че името на президента, което иначе отсъства от решението, е изписано с малка буква, като глагол за карти.
Това може да е подтекстов удар по егото на президента, но е в съответствие с основния аргумент на решението, който е, че президентът –
всеки президент – в крайна сметка е по-малък от закона.
„Наблюдението на човешкото поведение потвърждава, че за някои от нас, коварната жажда за необуздана власт и налагането на жестокост в стремежа ѝ са безгранични и са лишени от човешката благоприличие . И върховенството на закона е проклето“.
За съдия Биъри случаят включва процедура, а също и морал. Когато си позволява да изрази неодобрението си – да пише осъдително, а не съдебно – той всъщност твърди, че тези принципи не могат да бъдат разделени. Надлежният процес и човешкото благоприличие са две страни на една и съща монета, е коментарът на журналиста.
В крайна сметка, жалбоподателите могат, поради загадъчната имиграционна система на Съединените щати, да се върнат в родината си, принудително или чрез самодепортиране. Но този резултат трябва да се постигне чрез по-организирана и хуманна политика от настоящата.
След предупредителното си заключение, съдият ае казал нещо допълнително, което измества фокуса от рационалната, светска област на юриспруденцията.
Под подписа си той е прикачил широко разпространената снимка на Лиъм. Под нея има препратки към два стиха от Новия завет, които говорят от негово име.
Матей 19:14
Стихът от Матей – „А Исус каза: Оставете дечицата и не им пречете да дойдат при Мене, защото на такива е небесното царство“ – е добре познато изявление на състрадание и грижа.
Йоан 11:35
Такъв е и Йоан 11:35, най-краткият стих в английската Библия. Често се цитира, когато нещата са толкова ужасни, че всички други думи се провалят:
„Исус плака.“.
Решение, ПОДПИСАНО на 31 януари 2026 г.от Фред Биъри, Окръжен съдия на Съединените щати