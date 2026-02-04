Федералният съдия Фред Биъри с 500 думи освободи 5-годишния Лиъм и баща му, задържани от ICE за депортиране

Един от многото обезпокоителни образи, появили се от скорошния скок на ICE в Минеаполис, беше този на 5-годишния Лиъм Конехо Рамос, със синята си шапка на зайче, стоящ в януарския студ с ръка на федерален служител, стискаща раницата му със Спайдърмен.

Това пише американският журналист статия на „Ню Йорк Таймс“.

Лиъм и баща му, Адриан Конехо Ариас, потърсил убежище от Еквадор, бяха отведени от Минесота в Тексас и задържани в център за задържане извън Сан Антонио. Адвокатите от тяхно име, подадоха петиция за издаване на habeas corpus, древен съдебен принцип, забраняващ на правителството да задържа някого под стража, без да предостави правно обоснована причина за това.

В събота Фред Биъри, федерален съдия в Западния окръг на Тексас, уважи петицията им, освобождавайки ги.

Той отбелязва, че решението на съдия Биъри – привлякло вниманието на юридическите среди и извън тях – е много повече от сух пример за съдебни разсъждения, казва журналистът.

Това е страстно, ерудирано и на моменти пакостливо прозаично произведение, пише той.

Това може би не е изненадало някои наблюдатели на съдебните заседатели в Тексас. Съдия Биъри, който беше назначен на федералното съдийско място от президента Бил Клинтън през 1994 г., е известен със своито остроумие и писателски усет. Неговата съдебна заповед по дело от 2013 г., свързано със стриптийз клубове в Сан Антонио, е известна с литературните си алюзии („да се разголи или да не се разголи“) и нахалните си двойни смисли. Профил от 2023 г. в списание San Antonio Lawyer го нарича „ съдия,който казва малко повече “.

Допълнителното в този случай онова, което е било рутинно решение, се е превърнало в щателна критика на подхода на администрацията на Тръмп към управлението.

В по-малко от 500 думи съдия Биъри събира литература, история, народна мъдрост и Писание, за да оспори теорията за изпълнителната власт, която е определила второто президентство на Тръмп, описва