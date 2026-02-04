Сарафов: „Петрохан“ това е един „Туин Пийкс“

Share Facebook

За случая „Петрохан“ се издирва Ивайло Калушев, но не мога да кажа докъде е стигнало издирването. Това каза представящия се за изпълняващият функциите (и.ф.) главен прокурор Борислав Сарафов в Батановци, община Перник, съобщи БТА.

Не изключваме той също да не е сред живите. Изпратил е съобщение на майка си с извод, че сам е опитал да посегне на живота си, каза още Сарафов.

Преди дни три тела бяха открити в хижа в близост до прохода Петрохан. Хижата е била опожарена.

Сарафов каза, че е шокиран от въпросната неправителствена организация, която се е опитвала да изземе дейността на държавните институции и да провежда своя политика в района на хижата, пред която в понеделник бяха намерени три трупа.

„Очевидно дейността на тази организация трябва да бъде проверена, включително по отношение на децата, които са ходели на лагери там и са били оставяни лично от родителите си. Отпреди две години има проверки по материали от ДАНС на въпросната организация. Това, което възпрепятства събирането на информация и доказателства, е нежеланието на родителите на децата да съдействат. Има саботиране на разследването от страна именно на родителите”, заяви Сарафов.

Запитан дали става въпрос за мрежа с педофилия, Сарафов отговори: „Напълно вярно ме разбирате. Потресен съм, не знаех, че съществуват подобни неща.

Това е един „Туин Пийкс“, който тепърва предстои да разнищим, каза Сарафов.Намираме се пред един „Туин Пийкс”.

„На място бяха открити три тела, които са с огнестрелни рани“, каза за случая вчера директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ главен комисар Захари Васков. Той уточни, че се чакат аутопсии и експертизи. Има лица, които се издирват, свързани с неправителствена организация, обясни той. Установено е, че организацията има мотиви на секта. Дейността ѝ се изследва, посочи още той.

Борислав Сарафов посочи, че се изготвят съдебномедицински балистични експертизи за прострелването, използваното оръжие, защо мъжете са били там, кой и защо е запалил хижата. Има много неизвестни и предстои много работа, каза той.

„Това, което виждам сега, определено ме шокира. Два пъти повече ме шокира дейността на тази неправителствена организация, която сякаш се е опитала да изземе дейността на оторизираните държавни институции, да провежда своя политика и действия“, посочи той.

Дейността на тази организация трябва да бъде изцяло проверена, допълни Сарафов. Включително по отношение на децата, които са ходели там на лагери, които са оставяни там от своите родители, добави Сарафов.

Има проверки по материали от ДАНС на организация от две години. Това, което възпрепятства събирането на информация и доказателства, е нежеланието на родителите на тези деца за съдействие. Има саботиране на разследването от родителите на децата“, допълни още Борислав Сарафов.