Бойко Найденов: Прокуратурата и МВР трябва да установят кой е убил хората края Петрохан, а не да се внушават небивалици

Ако е имало престъпление, за две години трябваше да се намерят родителите на тези деца и да се разкрие, ДАНС не казва данни за какво престъпление е установил.

Версиите около тройното убийство край Петрохан на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев, коментираха по NOVA NEWS Бойко Найденов, бивш директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор, Емил Димитров, бивш министър на екологията и криминалният психолог Светлана Димитрова.

„Най-важното е да се установи кой е убил тези хора, а не какви са тези хора, премества се центърът на внимание. Ако тези хора са били лоши, то е трябвало именно прокуратурата и МВР да ги предаде на съд. В момента такова нещо няма. Имаме трима убити и задължение на прокуратурата и МВР е да открият извършителите. Допускам, че е извършителят е повече от един. Телата са открити с огнестрелни рани, едва ли може да се допусне, че са се самоубили, а предполагаемият деятел е на свобода. Затова МВР с цялата си мощ трябва да положи усилия да задържи съответните заподозрени и едва тогава вече да се разследва защо се е случило това”, каза Бойко Найденов.

„Най-вероятно със своето присъствие са пречили на нещо, там минава трафик на хора, границата със Сърбия е на близо, може би там са попречили за нещо на някого, трябва да стои и версията за чисто личностни конфликти, които могат да възникнат на базата на постоянното им присъствие в гората”, коментира Найденов относно версиите около убийството.

„Абсурд!“,

възкликна той на внушенията за секта.

Но това остава в пространството, ще мине време, повечето такива убийства не се разкриват, но хората ще помнят казаното – бяха някакви сектанти, някаква педофилия.Може да е за трафик на хора, на оръжия, на наркотици, паравоенни формирования, но щом е станало преди 2 години при срок на разследване 2 месеца, отдавна трябва да се знае какво е установил оперативният работник, какво постановление е издал прокурорът, заяви още Найденов.

Няколко часа по-късно разследващият сайт Bird.bg съобщи, че през миналото лято до няколко институции е бил подаден сигнал за дете в риск, което се намира на лагер в хижата, в която бяха разстреляни трима мъже. Податели на сигнала са бабата и дядото на детето.

По информация на Mediapool той е бил подаден както до полицията, така и до агенцията за закрила на детето на две места – в София и в Монтана. Социалните служби са направили проверка и на двете места – в хижата и на домашния му адрес. Детето е било открито в София. Край Петрохан пък са намерени още няколко непълнолетни деца, вероятно на летен лагер. Едното е било придружено от 18-годишния си брат, а за другите е имало подписани декларации за съгласие от родителите. Какви допълнителни проверки са правени не е ясно, но според Bird.bg няколко месеца по-късно преписката е прекратена с отказ да се образува разследване, вероятно с аргумент липса на данни за престъпление.

Така остава неясно

Не по-малко неясна е и историята около убийствата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Засега от МВР само уверяват, че се работи по всички версии.

„Това е изключително тежко и жестоко убийство, извършено по изключително демонстративен начин. Наистина е добре да обърнем внимание на фактологията, на начина, по който след това е възникнал пожара и как точно са подредени телата, всичко това има логика. Ако е имало сигнали за престъпления, то тогава как ние като общество се очаква да приемем и легитимираме функциите на държавата”, запита криминалният психолог Светлана Димитрова.

Категорично версията за секта не стои и за мен, и за част от колегите, заяви криминалният психолог. „Това, което досега имаме, изключва този вид спекулация – за религиозна основа. Но това бе бомбастично подадено в публичното пространство и да се чуди човек защо“, добави тя.

Пред Нова телевизия главният редактор на Offnews Владимир Йончев, заяви, че е познавал лично убитите, посещавал е хижата многократно, с Ивайло Калушев, изчезналият собстеник на хижата, е имал най-близък досег, като известна фигура в света на спелеологията.