Очаква мнозинството в НС окончателно да въведе ограничения за вота в държавите извън ЕС

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Очаква депутатите да гласуват на второ четене в пленарната зала промените в Изборния кодекс.

Измененията бяха внесени изненадващо в края на миналия месец от „Възраждане“. Те предвиждат ограничаване на броя на секциите за гласуване в страните извън Европейския съюз до 20.

Предвижда се те да се разкриват при спазване на установени изисквания за брой подадени заявления от избирателите. Правната комисия прие тези текстове. Против се обявиха от ПП-ДБ, ДПС-Ново начало, АПС, МЕЧ и „Величие“.

Комисията не одобри и предложението на МЕЧ от списъка с ограничението да бъдат изключени САЩ, Обединеното кралство, Канада и Северна Ирландия.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че е поел ангажимент към „Възраждане“ и „Има такъв народ“ за намаляването на секциите в държавите извън Европейския съюз до 20. Пред БТВ Борисов не даде отговор (а не беше и питан) в замяна на какво партията му подкрепя промените в Изборния кодекс. Декларира обаче, че 20-те секции са напълно достатъчни, въпреки че само преди година и половина в Турция бяха нужни 168 секции, а във Великобритания – 112.

Така изобрния процес е поставен е поставен в зависимост от лични обещания между лидерите на партии, които смятат, че са над неотменито право на българските граждани да участват и гласуват при равни условия в изборите за следващия парламент.

Според одобрените текстове в комисията създаването на избирателен район „чужбина“ не се въвежда засега, а се отлага поне до 2028 година.

Предложението на „Продължаваме промяната-Демократична България“ за 100% машинно гласуване и други варианти на машинен вот не бяха приети. Идеите за електронно отчитане, централизирано преброяване или засилване на ролята на сканиращите устройства също не преминаха на този етап.