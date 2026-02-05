Повече от час Асен Василев изброява секция по секция колко българи в чужбина ще бъдат лишени от право на глас

Повече от час председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев коментира вота в чужбина секция по секция и колко български граждани ще бъдат лишени от право на глас, ако се приемат промените в Изборния кодекс, внесени от „Възраждане“ и подкрпени ог ГЕРБ – СДС , ИТН и БСП и дописани от ГЕРБ. Те предвиждат в държавите извън да се откиват до 20 изибрателни секции за българските граждани, които живеят извън страните от Европейския съюз.

Измененията предвиждат в държавите, които не са членки на Европейския съюз, да се образуват до 20 избирателни секции извън българските дипломатически и консулските представителства.

Час и 20 минути Василев представя разпределението на гласовете, подадени за политическите сили, във всяка от 112-те секции във Великобритания, разкрити на предишните парламентарни избори, и след това продължи с тези в САЩ. Той обвини ГЕРБ, „Възраждане“, БСП и ИТН, че иска да отнемат правото на глас на български граждани.

Василев изчисли, че във Великобритания от 112 секции 92 ще бъдат закрити с промените в Изборния кодекс.

В началото на изказването си Василев каза, че ще говори по всички параграфи и предложения, което, по негови сметки, означавало около 80 минути.

Говорихте час и 20 минути и нищо ново не казахте, коментира Цвета Рангелова („Възраждане“). Никой никого от нищо не лишава, обстоятелството, че се ограничава броят на секциите, в никакъв случай не означава, че ги лишаваме, посочи тя.

Не казахте нищо за секциите в Турция, коментира колегата ѝ Георги Георгиев („Възраждане“). Асен Василев отговори от място, че не му е стигнало времето.

Може би щяхте да бъдете още по-полезен, ако кажете колко са стрували на бюджета секциите във всички тези места, репликира го Любен Дилов (ГЕРБ-СДС), който като Драгомир Стойнев от БСП се размисли за бюджета, който неговата ПГ отказа да поправи и гласува.

В отговор Асен Василев коментира, че много добре знае, че ако се затворят тези секции в Турция, хората ще дойдат да гласуват в България с автобуси, но хората от Лондон и Бъфало (Ню Йорк) няма да си хванат самолета. Всички тези български граждани няма да могат да го направят или ще го направят след 2-3 часа път, отбеляза той.

От парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ (АПС) поискаха 30 минути почивка, но председателстващият заседанието Костадин Ангелов даде 15 минути.