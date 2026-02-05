Софийска районна прокуратура се самосезира за видеокамери в гинекологичен кабинет и образува досъдебно производство  

Share Facebook

Софийска районна прокуратура се самосезира след оповестена информация в медиите за видеа, разпространени в сайтове за възрастни. В репортажите се споменава, че видеоматериалите са от гинекологичен кабинет в гр. София, съобщи прокуратурата.

След запознаване с изнесената от медиите информация, прокурор при Софийска районна прокуратура незабавно образува досъдебно производство по случая. То е за това, че на неустановена дата за времето от 01.01.2026 г. до 04.02.2026 г. в София е разпространен чрез информационна или съобщителна технология порнографски материал – престъпление по чл. 159, ал. 2 от НК.

Досъдебното производство е възложено на СДВР. Наблюдаващ прокурор е дал подробни указания какво следва да се извърши в хода на разследването. Към момента са извършени огледи и претърсвания на осем адреса в столицата, сред които и частни гинекологични кабинети. Иззети и приобщени са доказателства. На един от адресите е установена камера за видеонаблюдение.

Разследването по случая продължава.

Министерство на здравеопазването вчера потвърди, че при проверка е установено наличието на камера в кабинета.

„Да се постави камера там, където по дефиниция трябва да има абсолютна поверителност, без легитимна цел и без правно основание, е несъвместимо със закона, с професионалната етика и със здравия разум. Затова, колкото и нелепо да е, че трябва да го казваме на глас: не може, не бива и не е законно“, коментира адвокат Величка Костадинова.

Пред БНТ тя обясни, че видеонаблюдението в медицински кабинети попада под строгия режим на Общия регламент за защита на данните, защото чрез него се събират и се съхраняват изображения, които позволяват идентификация на физическите лица. Тя подчерта, че подобна практика е допустима само при ясно определена цел, която не може да бъде постигната по друг начин.“

Според адвокат Костадинова, поставянето на камера в кабинет не може да бъде оправдано с аргументи за сигурност или опазване на техника.

Комисията за защита на личните данни вече има изразени становища по подобни случаи, според които пациентите в медицински кабинети имат повишено и оправдано очакване за неприкосновеност. „В тези случаи е налице повишен риск от неправомерно обработване и разкриване на чувствителни данни, поради което такова видеонаблюдение по правило не отговаря на принципите на Общия регламент“, обясни адвокатът.

Освен нарушение на защитата на личните данни, случаят повдига и въпроса за лекарската тайна, при която въпросът за здравна информация е с най-висока степен на защита и по принцип не може да бъде разгласявана.

„Нарушена е и лекарската тайна, както и неприкосновеността на личния и семейния живот, гарантирана от Европейската конвенция за правата на човека“, допълни адвокат Костадинова.

Пациентките, които смятат, че са били заснети неправомерно, могат да подадат сигнал до Комисията за защита на личните данни и да търсят обезщетение за неимуществени вреди по гражданскоправен ред.

Страницата с видеата от гинекологичния кабинет в София вече е блокирана, съобщи междувременно bTV.

Скандалът със снимките от кабинета в София последва подобни сюжети, но от салони за красота в Бургас и Казанлък. За Бургас прокуратурата вече образува разследвания, случаят в Казанлък е още на етап „проверка“.