ВСС увеличи заплатите на магистрати и служители с 5 % със задна дата от 1 януари 2026 година

В удължителния закон се казва, че достигнатите размери на основните месечни заплати към 31 декември 2025 г. в бюджетните организации не могат да бъдат намалявани или увеличавани в рамките на заеманата длъжност с изключение на заетите на минимална работна заплата и еднократна индексация в размер на натрупаната към 31 декември 2025 г. годишна инфлация за всички останали.

На 21 януари т.г. Министерският съвет прие решение, според което годишната инфлация е 5 на сто съгласно индекса на потребителските цени по данни на Националния статистически институт. Това е и причината ръстът на заплатите на магистратите и служителите да е именно с толкова.