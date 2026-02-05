ВСС увеличи заплатите на магистрати и служители с 5 % със задна дата от 1 януари 2026 година

В удължителния закон се казва, че достигнатите размери на основните месечни заплати към 31 декември 2025 г. в бюджетните организации не могат да бъдат намалявани или увеличавани в рамките на заеманата длъжност с изключение на заетите на минимална работна заплата и еднократна индексация в размер на натрупаната към 31 декември 2025 г. годишна инфлация за всички останали.
На 21 януари т.г. Министерският съвет прие решение, според което годишната инфлация е 5 на сто съгласно индекса на потребителските цени по данни на Националния статистически институт. Това е и причината ръстът на заплатите на магистратите и служителите да е именно с толкова.
- 4874 евро (досега 9079 лв.) за върховни съдии и прокурори, както и следователите от Националната следствена служба;
- 4032 евро (сега 7511 лв.) за магистратите на апелативно ниво;
- 3606 евро (6716 лв.) за съдиите и прокурорите на окръжно ниво в столицата, а за колегите им от страната – 3334 евро (6210 лв.);
- 2928 евро (5454 лв.) за магистратите от Софийския районен съд и прокуратура, а за колегите им от страната – 2630 евро (4899 лв.);
- 2450 евро (досега 4564 лв.) за младшите магистрати.