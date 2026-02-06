Михаил Екимджиев: Търговски обект няма право да поставя охранителна камера там, където клиентите са без дрехи

Последни новини
06.02.2026

Търговски обект или медицински център няма право да поставя охранителна камера на места, където клиентите или пациентите се налага да бъдат без дрехи. Това обясни в ефира на bTV Radio адвокат Михаил Екимджиев.

От едната страна са правата на хората – пациенти или клиенти, които отиват там, доверявайки се на персонала, извършващ тези интимни процедури. Когато става въпрос за медицински процедури, има и допълнителен проблем, свързан с лекарската тайна и с още по-чувствителни лични данни – за здравословното състояние и диагнозите“, посочи той.

„От другата страна стоят далеч по-малозначителни интереси – например интересът на лекар или на болница да следят какво се случва с апаратурата или да предотвратят евентуални подкупи.

Още повече – никъде пациентите не са информирани, че точно на това място, където сядат на кушетката, за да им бъдат извършени процедурите, има поставени камери. И това не е случайно, защото ако беше така, тези кадри нямаше да изтекат в порносайтове.

Това е направено целенасочено, преднамерено и умишлено, затова санкциите в случая трябва да бъдат максимални“, допълни Екимджиев.

