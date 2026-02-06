Последни новини
Home / Законът / Президентът Румен Радев: Управляващите се саморазобличаха, че искат да съхранят българите в чужбина като общност

Президентът Румен Радев: Управляващите се саморазобличаха, че искат да съхранят българите в чужбина като общност

De Fakto 06.02.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 146 Прегледа

Defakto.bg

  Политическото статукво реши да ограничи възможностите на сънародниците ни зад граница да гласуват. Това е поредна стъпка в неговите опити да запази властта си като ограничи демократичните права, написа във фейсбук Румен Радев.

„Решението на парламента разобличава и всяка претенция, че се опитва да съхрани и развива връзките и чувството за общност с българите в чужбина.

Но идват избори. От нас зависи да си върнем правата. Да защитим демокрацията.

И заедно ще го направим“, казва Радев.

ПП. Вчера управляващото мнозинство прие  изменения в Изборния кодекс, според които броят на секциите в страни извън ЕС се ограничават до 20.  Изключение правят консулствата и дипломатическите представителства. Предложението беше внесено от „Възраждане“ и подкрепено от ГЕРБ – СДС, Възраждане, ИТН и БСП.

На практика грубото ограничаване на избирателни права с „организационни“ мерки и извиненията, че турската държава вече нямало да влияе на изборите в България,  са смехотворни – никой не може да попречи на българските турци да дойдата и да гласуват в България, нещо което за българите във Великобритания, САЩ и др.  е далеч по-трудно и невъзможно.

Освен, ако не си платят изборите, както предложи един загубил посоката депутат от левицата.

Зад „мащабните“ промени, които уж целяха да повишат избирателната активност, стоят само сметки за броя на бъдещите депутските места на провалени парламентрани избраници,  събрани обаче на домашен терен с гласовете на добре подготвен и мотивиран електорат.

About De Fakto

Проверете също

КС допусна искането на ВАдвС срещу отнетия съдебен контрол за ускоряване на разследванията и предаването му на ПРБ

Единодушно Конституционният съд допусна за разглеждане  по  същество жалба на Висшия адвокатски съвет срещу промяна …

Стефан Манов: Неграмотно „опраскаха“ най-големия чуждестранен инвеститор в страната – българите зад граница.

Който вади нож на избирателните права, от нож умира“, това заяви Стефан  Манов,  член на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване