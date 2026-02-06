Президентът Румен Радев: Управляващите се саморазобличаха, че искат да съхранят българите в чужбина като общност

Политическото статукво реши да ограничи възможностите на сънародниците ни зад граница да гласуват. Това е поредна стъпка в неговите опити да запази властта си като ограничи демократичните права, написа във фейсбук Румен Радев.

„Решението на парламента разобличава и всяка претенция, че се опитва да съхрани и развива връзките и чувството за общност с българите в чужбина.

Но идват избори. От нас зависи да си върнем правата. Да защитим демокрацията.

И заедно ще го направим“, казва Радев.

ПП. Вчера управляващото мнозинство прие изменения в Изборния кодекс, според които броят на секциите в страни извън ЕС се ограничават до 20. Изключение правят консулствата и дипломатическите представителства. Предложението беше внесено от „Възраждане“ и подкрепено от ГЕРБ – СДС, Възраждане, ИТН и БСП.

На практика грубото ограничаване на избирателни права с „организационни“ мерки и извиненията, че турската държава вече нямало да влияе на изборите в България, са смехотворни – никой не може да попречи на българските турци да дойдата и да гласуват в България, нещо което за българите във Великобритания, САЩ и др. е далеч по-трудно и невъзможно.

Освен, ако не си платят изборите, както предложи един загубил посоката депутат от левицата.

Зад „мащабните“ промени, които уж целяха да повишат избирателната активност, стоят само сметки за броя на бъдещите депутските места на провалени парламентрани избраници, събрани обаче на домашен терен с гласовете на добре подготвен и мотивиран електорат.