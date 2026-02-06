Стефан Манов: Неграмотно „опраскаха“ най-големия чуждестранен инвеститор в страната – българите зад граница.

Share Facebook

Който вади нож на избирателните права, от нож умира“, това заяви Стефан Манов, член на Обществения съвет към ЦИК

Парламентът прие окончателно на второ четене промени в Изборния кодекс, според които в държавите, които не са членки на ЕС, могат да се образуват до 20 избирателни секции. Парламентът ограничи до 20 избирателните секции в държави извън ЕС

Промените предложени от Възраждане бяха подкрепени от ГЕРБ – СДС, Възраждане, ИТН и БСП. Решението засяга най-много страни като Великобритания, САЩ, Австралия и Турция.

„Прави ни впечатление, че огромните проблеми на българския изборен процес, посочени в конституционното решение, което излезе преди една година, всички тези нарушения, манипулации, грешки – всичко това нещо, което беше обект на цяла година работа, завърши с доклад от 200 страници с екзотично идеи като скенери, прочистване на списъци, използвайки преброяването на населението и т.н.“, коментира Стефан в „Тази сутрин“ Стефан Манов, член на Обществения съвет към ЦИК.

По думите на Манов накрая виновни са излазоха българските граждани извън страната.

„Цялата Мара втасала – трябва да „опраскаме“ избирателите извън страната“, каза той.

Той посочи още, че извън страната гласуват повече, отколкото в 30 избирателни района в страната, взети по отделно.

„Интензивността на гласуване във Великобритания и САЩ е по-голяма, отколкото в областите Видин, Враца или дори в 25-и МИР в София. Виждате, че тези хора имат интерес“, каза още експертът по изоборно законодателство.

„България не е някаква извънземна страна. В Европа широко се използва инструмента на гласуването извън страната на диаспорите, именно за да бъдат държани в орбитата на националния политически живот“, коментира още той.

Манов даде пример, че в Турция на последните два периода от избори са гласували Избирателинте в Турця 46 000-48 000 души от общо 150 000-180 000 гласуващи общо по света.

„Виждате, че този дял далеч не е смазващ и няма тази аура, която се говореше 2016 г. от патриотите. Който вади нож на избирателните права, от нож умира“, каза Стефан Манов.

„Във входа на опитите за промени в изборното законодателство, включително тези скенери, видях една димна завеса, за да се отклони вниманието. Много лесно е да се продължат порочните практики за купуване на гласове и на цели комисии. Това руши доверието – колкото по-малко доверие има, толкова по-малко хора гласуват.

Манов напромни, че французите, живеещи извън страната, могат да гласуват дистанционно по интернет от вкъщи.

„Легитимността на българските институции – парламент, президент, през последните 30 години се дължи и на гласовете извън страната. Говорим за отнемане на права, това не е нова Конституция, която да ограничи правата на българските граждани. Те не са просто ненужни хора. Най-големият чуждестранен инвеститор в страната са българите, живеещи извън страната. Преводите са над 1,3 млрд. евро по банков път“, коментира още Стефан Манов.

Българските депутати са неграмотни, не се интересуват от чуждестранния опит.

Президентът Йотова трябва да запази духа на Конституцията, като отложи максимално влизането в сила на този дискриминационен закон“, категоричен бе Манов по-рано пред телевизия ОN ЕЪР.