Управляващите отмениха петъчното заседание на НС и скриха премиера Желязков от актуални въпроси

Управляващите отмениха петъчното заседание на парламента. Предложението направи Цецка Цачева от ГЕРБ – СДС, която се аргументира с късния час, до който е продължило пленарното заседание в четвъртък. То беше прието със 151 гласа „за“ срещу 62 „против“, съобщи БТА.

За днес беше предвиден блиц контрол на премиера и вицепремиерите по акттуални въпроси и парламентарен контрол.

Опозицията възрази, като изтъкна, че отмяната на заседанието лишава Народното събрание от възможността да обсъди редица важни въпроси, като изслушването на председателя на Комисията за защита на личните данни във връзка с изтичане на записи от видеокамери, както и въпроси към премиера и министрите за международни ангажименти на България и актуални назначения в кабинета.

Николай Денков от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП – ДБ) заяви, че има много събития, които изискват обяснение както от премиера, така и от вицепремиерите. Той предложи заседанието да започне час по-късно, за да се чуят отговорите на изпълнителната власт в оставка.

Въпросите, които още щяха да бъдаг поставени се разбраха от изявление на Мартин Димитров: „Скандално е да скриете премиера и министрите от въпросите на опозицията! Това е тежък скандал и е недостойно да се криете като партизани и да бягате. Елате като мъже утре да отговорите на въпросите: „Защо подписахте Съвета за мир?“; „Какви ангажименти сте поели от името на България?“; „Какво сте направили?“. Бягането не е решение. Криенето не е решение. Защо ще давате 10 милиона евро за „златния паркинг“? Защо ще го правите това? Заради хората с прякори. Така че не се крийте, а елате да отговорите на въпросите на опозицията утре.“

Следващото заседание ще бъде в сряда, 11 февруари.